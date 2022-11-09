德州人語／環保人士們瘋了嗎？
環保人士們最近的一系列行為恐怕讓大部分華人難以理解。
大部分民眾的眼裡，事情始於上月14日。兩名穿著「攔住石油」(Just Stop Oil)組織體恤的年輕女孩，在倫敦國家美術館對梵谷的「向日葵」名畫潑番茄汁，隨後將自己的手用膠水黏在美術館牆上。
此舉當然引起譁然，隨後至今不到一個月的時間，家喻戶曉的名畫們紛紛「遭襲」。包括海牙的莫瑞泰斯皇家美術館的「戴珍珠耳環的少女」前，兩人將自己粘在牆上和畫上，另一人將不明物質扔向這幅畫。另外，印象派大師莫內名畫「乾草堆」、梵谷的名畫「夕陽下的播種者」、擺設在倫敦杜莎夫人蠟像館的英國國王查理三世蠟像都未能逃過一劫。最新的一次行動，便是7日在尖峰時段爬上倫敦周圍最繁忙高速公路的門架抗議，導致路段封閉、交通嚴重堵塞。
有別於純粹的為了破壞而破壞的行為，行動者們都特意挑選有玻璃保護的名畫，並確保所用的膠水不會對畫造成傷害。而爬上高速路架前晚，他們也通知了警方。但這些「貼心」行為並不能改變大眾看待這些事件的態度。
其實也難怪大多數人反應是震驚和不解，不明白為何採取如此極端的方式。大多數人第一次聽說時，「向日葵」已被潑灑番茄汁了。事態是如何上升至此，大多無人知曉。
早在今年初，「蒙娜麗莎」被一男子蛋糕襲擊，一時間火遍各大媒體，但幾乎很少有人關注他的訴求是環保。6月環保人士對名畫「乾草車」出手；7月三名抗議者把自己粘在一幅達芬奇學生臨摹的「最後的晚餐」下面；8月名畫「春」也同樣遭襲。但這一系列的新聞通常都被人們手指滑過了。
更不用說數十年來，環保人士舉辦了無數的遊行、集會、廣告宣傳等正常渠道的表達，然而這一系列行為並無人關注。這如同一個大呼房子著火了的孩子，大人們並不理睬繼續圍桌聊天，孩子只好跳上了桌子，而大人只會譴責孩子為何如此沒規矩。於是事情一步步走向失控。
的確他們達到了引人注目的效果，並向全世界的人傳達了訊息。但附帶在這條訊息上的整個故事，讓許多人反而退卻，避免談論環保，甚至不希望稱自己為環保主義者。環保組織們當然知道，但他們認為已經無路可走。
最近破壞名畫的組織除了英國的「攔住石油」以外，還有義大利環保團體「最後一代」（Ultima Generazione），英國組織Extinction Rebellion。組織們犯事後迅速出面承認自己所為的行為，頗有恐怖組織的態度。兩者共同點都是，它們不懼於讓人們反感，而採取極端方式只因想要更大聲地宣揚自己的理念，因為在那之前，人們聽不到。
環保固然是良善的意圖，我們原本有無數的機會好好地、平靜地談論它，但人們早就沒有了興趣。這在如今這個娛樂至死的時代，「行動升級」的極端情況只會越來越多。因為如今它要與男女娛樂明星的勁爆新聞、各國政客內部的口水戰與醜聞，甚至TikTok上的短視頻，馬斯克的一條推文等，爭奪大眾的注意力。環保？太不夠「性感」。例如7日，即使他們爬上倫敦最繁忙的高速路架抗議，封鎖了六個地點的交通，但仍然遠遠比不過安珀赫德疑似在西班牙街頭大便的視頻熱度。不得不說走到如今這一步，只能說是人類可悲的必然。
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