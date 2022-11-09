德州人語／環保人士們瘋了嗎？

環保人士們最近的一系列行為恐怕讓大部分華人難以理解。

大部分民眾的眼裡，事情始於上月14日。兩名穿著「攔住石油 」(Just Stop Oil)組織體恤的年輕女孩，在倫敦國家美術館 對梵谷的「向日葵」名畫潑番茄汁，隨後將自己的手用膠水黏在美術館牆上。

此舉當然引起譁然，隨後至今不到一個月的時間，家喻戶曉的名畫們紛紛「遭襲」。包括海牙的莫瑞泰斯皇家美術館的「戴珍珠耳環的少女」前，兩人將自己粘在牆上和畫上，另一人將不明物質扔向這幅畫。另外，印象派大師莫內名畫「乾草堆」、梵谷的名畫「夕陽下的播種者」、擺設在倫敦杜莎夫人蠟像館的英國 國王查理三世蠟像都未能逃過一劫。最新的一次行動，便是7日在尖峰時段爬上倫敦周圍最繁忙高速公路的門架抗議，導致路段封閉、交通嚴重堵塞。

有別於純粹的為了破壞而破壞的行為，行動者們都特意挑選有玻璃保護的名畫，並確保所用的膠水不會對畫造成傷害。而爬上高速路架前晚，他們也通知了警方。但這些「貼心」行為並不能改變大眾看待這些事件的態度。

其實也難怪大多數人反應是震驚和不解，不明白為何採取如此極端的方式。大多數人第一次聽說時，「向日葵」已被潑灑番茄汁了。事態是如何上升至此，大多無人知曉。

早在今年初，「蒙娜麗莎」被一男子蛋糕襲擊，一時間火遍各大媒體，但幾乎很少有人關注他的訴求是環保。6月環保人士對名畫「乾草車」出手；7月三名抗議者把自己粘在一幅達芬奇學生臨摹的「最後的晚餐」下面；8月名畫「春」也同樣遭襲。但這一系列的新聞通常都被人們手指滑過了。

更不用說數十年來，環保人士舉辦了無數的遊行、集會、廣告宣傳等正常渠道的表達，然而這一系列行為並無人關注。這如同一個大呼房子著火了的孩子，大人們並不理睬繼續圍桌聊天，孩子只好跳上了桌子，而大人只會譴責孩子為何如此沒規矩。於是事情一步步走向失控。

的確他們達到了引人注目的效果，並向全世界的人傳達了訊息。但附帶在這條訊息上的整個故事，讓許多人反而退卻，避免談論環保，甚至不希望稱自己為環保主義者。環保組織們當然知道，但他們認為已經無路可走。

最近破壞名畫的組織除了英國的「攔住石油」以外，還有義大利環保團體「最後一代」（Ultima Generazione），英國組織Extinction Rebellion。組織們犯事後迅速出面承認自己所為的行為，頗有恐怖組織的態度。兩者共同點都是，它們不懼於讓人們反感，而採取極端方式只因想要更大聲地宣揚自己的理念，因為在那之前，人們聽不到。

環保固然是良善的意圖，我們原本有無數的機會好好地、平靜地談論它，但人們早就沒有了興趣。這在如今這個娛樂至死的時代，「行動升級」的極端情況只會越來越多。因為如今它要與男女娛樂明星的勁爆新聞、各國政客內部的口水戰與醜聞，甚至TikTok上的短視頻，馬斯克的一條推文等，爭奪大眾的注意力。環保？太不夠「性感」。例如7日，即使他們爬上倫敦最繁忙的高速路架抗議，封鎖了六個地點的交通，但仍然遠遠比不過安珀赫德疑似在西班牙街頭大便的視頻熱度。不得不說走到如今這一步，只能說是人類可悲的必然。