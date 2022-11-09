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臉書摩天樓辦公室將轉租

編譯組／綜合報導
臉書在奧斯汀市第六街的大樓。（臉書公司網頁）
臉書在奧斯汀市第六街的大樓。（臉書公司網頁）

臉書(Facebook)的母公司「元宇宙平台」(Meta Platforms，股票代號META)市值蒸發了7000億元，今年初宣布在奧斯汀市中心租賃33層樓面的計畫現在大幅縮水，公司將把其中的近59萬平方呎辦公空間轉租給其他人。

　元宇宙平台是在去年12月31日與地主簽約，要在第六街(Sixth Street)與瓜達露佩街(Guadalupe Street)交口處正在興建的那棟新摩天大樓中租下33層樓面，預期在明年遷入辦公。去年8月初META股票達到每股將近380元的高峰以後，至今已經失去大約四分之三的價值，網友對臉書已經沒啥興趣，不但用戶日減，很多用戶幾個月也難得上去看一看，讓廣告商對臉書日漸冷漠。

　今年1月初元宇宙平台宣布那項合約，會在66層的樓面中租賃一半的辦公室空間，並將在奧斯汀地區再增僱400名人手。如今公司營運不佳，但合約已經簽定，該租的面積還是得租，元宇宙平台發言人比斯利(Andrea Beasley)11月初宣布，公司將把租用面積中的58萬9000平方呎轉租(sublease)給別人。

　元宇宙平台在日前的第三季業績通報(Q3 Earnings Call)中，宣布今年年底之前會斥資9億元在辦公空間的整合作業上，明年還會再花20億元縮減規模。元宇宙平台的這項租約，是奧斯汀市歷史上的第二大商用房地產租賃合約，僅次於谷歌(Google)在西二街(West Second Street)的那項辦公室租約。

元宇宙 臉書 股票

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