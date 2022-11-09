列寧與毛澤東塑像被炸 警調查

遭到破壞的列寧金屬塑像。（佛拉西夫Paul Flahive推特）

FOX電視台報導，聖安東尼奧的最新旅遊景點「聖彼得溪文化公園」(San Pedro Creek Culture Park)，7日(周一)凌晨發生一起爆炸案件，列寧與毛澤東的塑像被炸損，包括聯邦調查局FBI 在內的幾個執法單位已開案調查。

世界日報德州 版在10月13日報導聖彼得溪文化公園第一期工程完工啟用的慶祝活動，公園內的「企圖在列寧頭頂上保持平衡的毛小姐」塑像(Miss Mao Trying to Poise Herself at the Top of Lenin’s Head)」是高氏兄弟(Gao Brothers)的作品，但毛小姐其實是指毛澤東。這個塑像是今年3月才安裝，位於西商業街(West Commerce Street)的300街段。此前曾在加拿大溫哥華展出。

聖安東尼奧市警局指出，周一凌晨3時左右，附近還醒著的居民看到一道閃光、聽到一聲巨響，其中一人打911報案，表示他不確定是閃電打雷或是爆炸。警方通知該園區的主管莉茲柏特(Liz Burt)，她前往檢視損壞狀況時認為相當可疑，塑像可能是遭人蓄意破壞。

在園區內的德州公共廣播電台(Texas Public Radio)設有監控錄像機，警方調閱錄影時，明白的看到有一個身穿潔白T恤衫和黑色長褲的高瘦男子，他把一件物品放在塑像下方後離去，不出幾秒鐘就發生爆炸。公共廣播電台記者佛拉西夫（Paul Flahive）推文稱，燃燒物體在辦公室外爆炸時，並未造成人員傷亡。推文上說，雖然這雕塑 目的是批判中國共產主義，但尚不清楚什麼原因導致這次襲擊。

由於這個事件不容疏忽，當地警政單位隨即向聯邦調查局FBI報案，聖安東尼奧消防局的縱火特別調查小組(arson task force)也協助FBI的調查行動。美國近幾年來政治文化意識日趨分歧，對不同意見的容忍度大減，有些媒體人士認為這是仇恨犯罪，動機可能與共產主義(communism)相關，有可能是反共產人士的作為，但也有可能是親共產主義者對這個有嘲諷意味的藝術作品不滿。