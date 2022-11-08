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參與國會暴動父子判刑確定

編譯組／綜合報導

聖安東尼奧一對父子在去年1月6日跟隨暴徒進入國會大廈，他們在11月2日(周三)被判刑，兩人在身心煎熬一年半多後此事終於定案，服完短刑後可不必再擔驚受怕。

聖安東尼奧的律師康弗利(John Convery)代表這對父子在庭上辯護，他指出因為兒子燦斯厄普莫(Chance Uptmore)想親眼看到他所死忠的川普發表演說，因此父親詹姆斯厄普莫(James Herman “Sonny” Uptmore)聽說川普要在1月6日在白宮發表演說時，決定從德州帶兒子到華府，滿足兒子的心願作為給他慶祝24歲生日的禮物。

在執法單位的調查中，厄普莫父子各被控一項「非法在國會內遊行、示威或抗議」(illegally parading, demonstrating or picketing in the Capitol)的輕罪名，他們後來接受檢方的認罪協議(plea deal)，兩人如果認罪，檢方只會給兒子燦斯提出服刑45天、父親詹姆斯服刑21天的懲處建議。

康弗利律師向法官指出，父子倆人雖然確實進入國會大廈，但兩人都沒有傷害人，也沒有破壞公物，甚至還勸導別人不要破壞公物，因此希望法官給予輕判。聯邦資深法官蘭伯斯(Royce C. Lamberth)2日宣判：燦斯坐監30天，緩刑(probation)36個月，詹姆斯在家軟禁(home confinement)21天，緩刑36個月，兩人都各須付罰金500元。

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