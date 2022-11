參與國會暴動父子判刑確定

聖安東尼奧一對父子在去年1月6日跟隨暴徒進入國會大廈,他們在11月2日(周三)被判刑,兩人在身心煎熬一年半多後此事終於定案,服完短刑後可不必再擔驚受怕。

聖安東尼奧的律師康弗利(John Convery)代表這對父子在庭上辯護,他指出因為兒子燦斯厄普莫(Chance Uptmore)想親眼看到他所死忠的川普 發表演說,因此父親詹姆斯厄普莫(James Herman “Sonny” Uptmore)聽說川普要在1月6日在白宮 發表演說時,決定從德州帶兒子到華府,滿足兒子的心願作為給他慶祝24歲生日的禮物。

在執法單位的調查中,厄普莫父子各被控一項「非法在國會內遊行 、示威或抗議」(illegally parading, demonstrating or picketing in the Capitol)的輕罪名,他們後來接受檢方的認罪協議(plea deal),兩人如果認罪,檢方只會給兒子燦斯提出服刑45天、父親詹姆斯服刑21天的懲處建議。

康弗利律師向法官指出,父子倆人雖然確實進入國會大廈,但兩人都沒有傷害人,也沒有破壞公物,甚至還勸導別人不要破壞公物,因此希望法官給予輕判。聯邦資深法官蘭伯斯(Royce C. Lamberth)2日宣判:燦斯坐監30天,緩刑(probation)36個月,詹姆斯在家軟禁(home confinement)21天,緩刑36個月,兩人都各須付罰金500元。