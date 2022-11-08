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啦啦隊巴士才出校門就翻覆 12傷

編譯組／綜合報導
達拉斯東南郊艾卡特高中校車一出校門即發生意外。(KLTV畫面截圖)
達拉斯東南郊艾卡特高中校車一出校門即發生意外。(KLTV畫面截圖)

位於達拉斯東南郊區的艾卡特市(Elkhart)，一輛載著啦啦隊的校車在前往對手學校途中翻覆，造成12名啦啦隊女生、兩名職員和一名嬰兒受傷。

　美國各高中秋季期間每周五晚上都是重要的時段，因為有一場校際美式足球比賽要打，球員、樂隊、啦啦隊、旗隊、學生、家長、教職員都熱切期待。10月28日下午艾卡特高中(Elkhart High School)的啦啦隊上了校車，要往西開100多哩到克里夫頓市(Clifton)去，要給艾卡特高中的美式足球隊加油，這兩個學校都在相當偏僻的地區。

　大巴士離開校園出發，才開了大約3哩多就在一個轉彎處翻倒在車身側面上，車裡的人都摔翻，警方接到報案電話召請消防隊出動急救人員，車上一共有15人受傷，其中包括12名啦啦隊員(cheerleaders)，傷者被救護車送到巴勒斯坦市(Palestine)的一所醫院急救，所幸他們的傷勢都不重，包紮以後各自返家休養。

　或許是因為車禍消息的打擊，或許是因為沒有啦啦隊助陣，艾卡特高中在那天晚上的球賽中以14比49大敗給克里夫頓高中。艾卡特獨立學區還在調查車禍的原因，車禍發生時天正下雨。

　上周末是德州高中美式足球季的第十周，所有比賽都結束後中區排名(Central Texas Rankings)出爐，6A組以達福地區的西湖高中(Westlake High School)排名第一，已經打過的九場比賽全勝，上一場對波伊高中(Bowie High School)之戰更以45比0把對手殺得片甲不留，有些波伊高中球員的家長認為裁判應該讓比賽提前結束，這種一面倒的比賽沒必要熬到最後一秒鐘。

車禍 足球 德州

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