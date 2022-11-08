我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

達福商會、資策會簽MOU 盼創雙贏

【達拉斯訊】
與會者大合照。（黃依莉提供）
與會者大合照。（黃依莉提供）

達福地區台灣商會11月3日舉辦111年度理監事會議，並安排由中心協輔商會與財團法人資訊工業策進會合作舉辦「僑台商產業升級與技術服務講座」，跨海連線邀請資策會國際處處長黃瓊雅及展綠科技股份有限公司執行長吳仁作專題演講。

會議由商會會長王嘉玲主持，近60位歷任名譽會長及理監事實體及線上參與，資策會國際部國際合作總監鄭乃豪與國台創新組資深合作經理連利琦、僑務諮詢委員谷祖光及布蘭諾市副市長曹祖芳亦出席共襄盛舉。

王嘉玲表示，座談會特別越洋邀請資策會及展綠科技分享海外僑台商成功案例及台灣優勢技術，希望商會能成為美南地區聯繫窗口，協助台商在企業經營更上一層樓，讓台灣的優勢技術及產業有機會到達拉斯落點，達到雙邊經貿交流與技術合作。隨後並介紹8位新上任的理事們，希望藉由持續招募青商增加年輕生力軍。

專題演講時段由黃瓊雅說明「僑台商海外協助合作成功案例分享」，介紹包含康舒科技與泰國台商第二代合作「智能電網」等7個全球僑台商的成功故事，希望藉由互助互學、萃取經驗及分享知識的機會，給予與會者更多發想及合作的契機。吳仁作則講述台灣最新「IOT啟動淨零碳排」專業技術，藉由提供各種智能化管理的服務解決方案，減少因生產過程產生的碳排放量，達到聯合國淨零排放的目標。

講座結束後，由商會與資策會進行合作備忘錄MOU簽署儀式，盼此進一步合作關係能讓每位僑台商成為台美合作的領路人，將台灣優勢科技引進美國，協助台商產業升級。休士頓僑教中心主任王盈蓉王盈蓉感謝會長及商會義不容辭積極促成本次合作。

達福地區台灣商會與財團法人資訊工業策進會簽署MOU合作備忘錄，王盈蓉(前排右）到...
達福地區台灣商會與財團法人資訊工業策進會簽署MOU合作備忘錄，王盈蓉(前排右）到場見證。（黃依莉提供）
意見交流時段討論踴躍。（黃依莉提供）
意見交流時段討論踴躍。（黃依莉提供）

泰國 休士頓 聯合國

上一則

乳癌2項新發現 有望擊退癌細胞

下一則

參與國會暴動父子判刑確定

延伸閱讀

「I-Taiwan」青商參訪聖地牙哥3台企

「I-Taiwan」青商參訪聖地牙哥3台企
中國歐盟商會主席：20大令商界失望 中國恐再關上大門

中國歐盟商會主席：20大令商界失望 中國恐再關上大門
新聞評論／竹科、資策會成綠側翼 動搖經濟國本

新聞評論／竹科、資策會成綠側翼 動搖經濟國本
資策會提告 高虹安反控公然說謊

資策會提告 高虹安反控公然說謊
指高虹安違規兼職 資策會挨諷資「側」會

指高虹安違規兼職 資策會挨諷資「側」會
兼職爭議 資策會喊提告 高虹安批違反誠信

兼職爭議 資策會喊提告 高虹安批違反誠信

熱門新聞

46歲的沈亞爾(左)涉嫌殺害懷孕即將臨盆的女友方碧蓮(右)。(芝警局提供)

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

2022-11-03 20:45
竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
46歲的餐館東主沈亞爾涉嫌殺害懷孕女友。(芝警局提供)

金錢糾紛釀1屍2命 餐館華男東主勒死懷孕8個月女友

2022-11-04 12:44
伊大警局提醒學生務必留意詐騙。示意圖。(Photo by Lindsey LaMont on Unsplash)

伊大1中國生遭詐鉅額31萬 警呼籲勿再上當

2022-11-03 10:16
50歲的艾倫涉嫌殺害兩少女。(印州州警)

印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

2022-10-31 13:04
芝大至少收到七宗舉報，稱參加聚會時所喝飲料遭下藥，且有學生因此被性侵。(pixabay)

芝大7學生飲料遭下藥 至少1人被性侵

2022-11-04 11:52

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？