達福商會、資策會簽MOU 盼創雙贏

與會者大合照。（黃依莉提供）

達福地區台灣商會11月3日舉辦111年度理監事會議，並安排由中心協輔商會與財團法人資訊工業策進會合作舉辦「僑台商產業升級與技術服務講座」，跨海連線邀請資策會國際處處長黃瓊雅及展綠科技股份有限公司執行長吳仁作專題演講。

會議由商會會長王嘉玲主持，近60位歷任名譽會長及理監事實體及線上參與，資策會國際部國際合作總監鄭乃豪與國台創新組資深合作經理連利琦、僑務諮詢委員谷祖光及布蘭諾市副市長曹祖芳亦出席共襄盛舉。

王嘉玲表示，座談會特別越洋邀請資策會及展綠科技分享海外僑台商成功案例及台灣優勢技術，希望商會能成為美南地區聯繫窗口，協助台商在企業經營更上一層樓，讓台灣的優勢技術及產業有機會到達拉斯落點，達到雙邊經貿交流與技術合作。隨後並介紹8位新上任的理事們，希望藉由持續招募青商增加年輕生力軍。

專題演講時段由黃瓊雅說明「僑台商海外協助合作成功案例分享」，介紹包含康舒科技與泰國 台商第二代合作「智能電網」等7個全球僑台商的成功故事，希望藉由互助互學、萃取經驗及分享知識的機會，給予與會者更多發想及合作的契機。吳仁作則講述台灣最新「IOT啟動淨零碳排」專業技術，藉由提供各種智能化管理的服務解決方案，減少因生產過程產生的碳排放量，達到聯合國 淨零排放的目標。