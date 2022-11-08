第一夫人為德州民主黨站台

第一夫人拜登（中）6日赴休士頓為哈里斯縣長伊達戈(右)助選，呼籲選民支持民主黨候選人。（KHOU 11）

休士頓KHOU 11電視台報導，選舉前最後一個周日，第一夫人吉兒拜登 （Jill Biden）馬不停蹄的至休士頓助選，呼籲選民支持民主黨 候選人。

休士頓市所在的哈里斯縣長（Harris County Judge）選舉是人們密切關注的選戰之一，共和黨人米勒（Alexandra Mealer）挑戰現任者伊達戈（Lina Hidalgo）。

當天伊達戈與吉兒拜登聯袂登台，呼籲民主黨選民投票 。「每一票都很重要」吉兒拜登說。伊達戈也強調她在任內的貢獻，「我們現在不能放棄，因我們不僅在談論，我們一直在做，這是個大縣。」

當天吉兒拜登至第三區的幾個教堂和社區中心停留，包括聯邦眾議員Sheila Jackson Lee、國會議員Al Green、Sylvia Garcia等人當天也加入第一夫人行列。

然共和黨策略師Vlad Davidiuk說，鑑於選民投票率，對民主黨人來說恐為時已晚。

「對伊達戈競選團隊來說，這是一個絕望的舉動，他們試圖找方法激勵民主黨選民，民主黨選民在這次選舉中沒有投票動力，他們士氣低落，這反應在他們這次選舉的投票率。」

根據哈里斯縣，提前投票率是該縣史上第二高，然與2018年相比，仍少10萬5000張選票。

對當地民選官員而言，這次選舉事關重大。吉兒拜登說「8日投票不僅是為休士頓或德州未來，還將幫助我們國家的未來。」