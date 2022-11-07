東北同鄉會 疫後燒烤聯誼相見歡
休士頓東北同鄉會11月6日在秋高氣爽氣候宜人的天氣中舉行「金秋燒烤戶外聯誼大會」，會長許涓涓邀請中國人活動中心董事長陳珂、執行長方一川、前會長楊萬青、河南同鄉會會長楊寶華等到場同樂。主持人之一的王力是位東北女婿，一口流利中文，逗得現場老鄉樂不可支。
許涓涓在逐一介紹到場來賓後，感嘆老鄉們因為疫情已有三年未見，今日得以團聚顯得格外開心，她特別表揚經過數日準備的燒烤團隊，讚揚他們不但帶來最好設備，進行現場燒烤，還在事前做了很多的準備的工作，沒有團隊的付出，老鄉們不會吃到這麼美味的燒烤大餐。
中國人活動中心董事長陳珂說，東北人在休士頓人才濟濟，從事各種行業都非常傑出，今日也讓他感受到東北人的豪爽。執行長方一川則大讚東北美食，具有家鄉的風味，他同時提醒老鄉們 11月8日一定要去投票，中國人活動中心今年也開放成為哈里斯縣的投票所，歡迎大家就近前往投票。
河南同鄉會會長楊寶華盛讚東北同鄉會在會長許涓涓的率領下，會務蒸蒸日上特別掏出一百元供老鄉們在餘興活動中心抽獎，獲得老鄉會熱烈鼓掌歡迎。午餐後，老鄉們欣賞了精彩的才藝表演，及抽獎活動，並舉行拔河比賽，現場歡笑聲不斷，大家相約明年。
上一則
德州人語／結束時間輪換制 是多數人心聲
下一則
FB留言