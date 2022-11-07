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休士頓第4區長Jack Cagle 中國城拜票

【休士頓訊】
Jack Cagle分發紅包給祥獅，李雄(左)一旁陪同。（西南管理區提供）
Jack Cagle分發紅包給祥獅，李雄(左)一旁陪同。（西南管理區提供）

因年初重劃選區而在近幾個月，為西南區中國城及亞裔社區所熟悉的哈里斯(Harris)縣第四區區長Jack Cagle，於提前投票期間，抽空至中國城中心敦煌廣場，主持別致又有意義的舞獅點睛儀式。這隻專屬區長的獅子銀色鬃毛、頸部有金色Cagle 區長全名，整個儀式及舞獅表演由潮州會館歷史悠久的舞獅團負責。

在李雄（右二）等人的陪同下Jack Cagle夜訪中國城，為潮州會長館的祥獅點晴...
在李雄（右二）等人的陪同下Jack Cagle夜訪中國城，為潮州會長館的祥獅點晴，為競選連任造勢。（記者封昌明／攝影）

西南區管理區主席李雄、國際管理區主席李蔚華都在現場，全程陪伴Cagle 區長進行點晴這極富文化意涵的儀式過程。點睛原意是為喚醒一頭新獅子的過程，以點亮獅子第三隻眼開始，依次獅鼻以開始呼吸，並口、耳各種對外界感知，以及背部及尾部等。加上舞獅傳統上驅趕惡靈、保護民眾社區的意義，這頭以區長命名的獅子在大眾聚集的中國城中心舉行點睛，饒富深意。

潮州會館舞獅團的青少年們，不論是新的銀鬃Cagle獅、還是陪同的黃青鬃獅，以及鑼鼓團，都掌握得節奏精準、動作分明，更是充滿靈性祈祝的儀式，增添了活潑歡樂的氣息，引得周邊經過的社區人士也駐足欣賞，鼓掌同樂。

Cagle Lion 「甦醒」後，獻出金黃色祝福軸條，主持方也準備好獻禮果盤，大家喜氣洋洋地合影，鑼鼓聲更在夜間渲染另一波熱潮。之後李雄、李蔚華兩位主席，陪伴Cagle 區長逐一經過廣場周邊商家與大家打招呼，銀鬃獅也緊隨一旁，將Cagle 區長再次介紹給西南華埠社區。Cagle 區長並與家長帶著的小朋友，以及聞訊而至、向他致意的社區長者，親切地招呼、合影留念。

潮州會長館的鼓隊，讓敦煌廣場的夜色格外美麗。（記者封昌明／攝影）
潮州會長館的鼓隊，讓敦煌廣場的夜色格外美麗。（記者封昌明／攝影）

Cagle 區長自從選區重劃、使華裔及亞裔聚集的西南區、國際區，都劃進他的選區範圍後，就加緊認識亞裔社區的步伐，也得到愈來愈多社區領袖及民眾的回應。短短時間中，他不但促成了西南社區的公園中、中式涼亭的動土興建，也安排了台灣畫家陳榮和畫展在Tracy Gee 中心的展出。他也與「中國城市長」李雄主席、知名建築師李兆瓊及其他亞裔社區領袖為友，瞭解大家對社區的願景。十月底，他還以貴賓身分出席雙十國慶晚會，與不同社團互動良好。

談到重劃選區後他的這些活動安排，Cagle 區長説：「我真的非常喜歡接觸新的文化、新的事物，認識新的朋友，瞭解他們的環境和想法。」他和團隊本來一直掛心亞裔投票率偏低，不過在提前投票的後期，從已經獲得的資訊顯示，這次期中選舉的亞裔投票率，已經明顯上升，而這對民主政治及亞裔自身的權益行使來說，都是好消息。

多年來一直呼籲華裔、亞裔要主動關注公共事務、選舉，以及支持華裔參政不遺餘力的李雄也再次強調，華裔及亞裔一定要有自己的聲音，平日關心議題，觀察公僕的作為，選舉時踴躍投票，才能選出正確的人為自己及社區服務。

拜票掃街過後，品嚐中華美食，並合影。（西南管理區提供）
拜票掃街過後，品嚐中華美食，並合影。（西南管理區提供）
李雄陪同Jack Cagleg掃街，獲得商家們熱烈歡迎。（西南管理區提供）
李雄陪同Jack Cagleg掃街，獲得商家們熱烈歡迎。（西南管理區提供）

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