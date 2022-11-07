西南管理區會議 為社區治安把脈

西南管理區主席主席李雄（右二）與治安副委員會召集人Jonathan Shih(右三）共同召開治安會議。（記者封昌明／攝影）

休士頓 西南區管理區日前召開中國城治安委員會會議，管委會主席李雄邀請台商會長張園立、銘傳校友會長及婦女工商理事王慧娟、與社區媒體等參加，一起關心這個和大家生活習習相關的重要議題。會議由召集人Jonathan Shi h主持，退休 但仍然擔任義工工作的前警官Jimmy Chau ，兩位社區民眾代表Fai Chi ，Max Li，也前來現場參與，專心聆聽議程內容。

會議重點之一為將在12月舉行的登記及發放「禁止侵入」標誌的活動，現場並包括與警方人員的見面與諮詢。Jonathan Shih 介紹規劃活動要點包括：與警方領導及代表人員見面致意；商家老闆及產業業者登記「禁止侵入」的表格；發放「禁止侵入」標誌給商家老闆及產業業者。

現場將準備的中文英文資料及內容則包括：解說管委會官方結構及運作與服務內容；解說「禁止侵入」標誌的登記表格之重要性；其他預防犯罪的技巧及祕訣。

經與會人士討論，此重要活動將提議於12月16日上午10時至下午1時，在敦煌廣場舉行。除了邀請業者參與，並將邀請社團人員加入擔任義工；此外警方及政界代表，與檢察官 辦公室，都將聯絡安排出席。曾經擔任市議員的Mark Goldberg 代表檢察官辦公室報告，在會議中表示參與的意願，並表示可以在現場贈送槍扣，強調關於用槍安全的措施及知識。

一般警方報告方面，多項數據顯示，平均犯罪率普遍呈現下降趨勢；不過近期謀殺及入戶搶劫數據小升，仍然需要警民雙方共同重視及防範。

這次會議除了活動討論及規劃，李雄非常重視社區民眾的現場參與。Fai Chi 表示，她是看到媒體上的開會通知來參加的，並就一些社區安全及報案問題，請教Jimmy Chau。而另一位Max Li 擁有不同的用槍教練執照，也是「拒絕成為受害人」非營利機構的義工人員，他並會在12月16日的社區活動中擔任義工。