德州擬新法 學校需裝緊急按鈕

休士頓紀事報報導，德州 政府正研擬一項新法，將要求德州的學校在教室中安裝靜音緊急按鈕，確保執法部門和急救人員雙向無線電功能正常。

根據德州教育 廳（Texas Education Agency，TEA）3日發布擬議的版本，德州的學校也將被要求確保所有通向校園建築的門窗都上鎖並監控。

教育廳這項新規定，是在5月24日在德州屋瓦德（Uvalde）鎮羅布小學（Robb Elementary School）發生大規模槍擊案後，立法單位替德州學生研擬標準化保護的最新版本。

該起槍案造成19名學生和兩名教師，死於槍手拉莫斯（Salvador Ramos）之手，而德州州長艾伯特（Greg Abbott）在槍案發生後，要求替學校制定新的安全法規。

如今，學區 將有機會申請資金，在校園內安裝各種與安全相關設備。這筆資金將通過贈款申請系統發放，也可用於支付安裝可能需要的警報相關技術費用。

根據達拉斯晨報，德州教育廳提出的法規，還制定門和雙向無線電等通訊系統定期維護指南，這兩項都是調查執法部門對烏瓦德槍案事件反應，調查人員關注的焦點。

自11月11日到12月12日，公眾將有機會表達他們對該法規意見。該法最終版本，將提交給德州註冊單位（Texas Registrar），一旦通過，將在提交後兩天內生效。