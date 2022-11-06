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新布朗菲爾斯香腸節 4日起為期10天

【聖安東尼奧訊】

慶祝德國飲食傳統的「香腸節」(Wurstfest)，11月4日(周五)起在新布朗菲爾斯(New Braunfels)舉行十天，讀者可以帶全家人去享受德國香腸、德國啤酒等的美妙滋味，其中有五天可以免費入場。

德文裡香腸叫wurst，每年秋收之後傳統上會慶祝「十月節」(Octoberfest)，屠宰牲畜之後拿豬腸灌入牛、豬絞肉，製作出令人垂涎欲滴的香腸。德州的德國人也慶祝十月節，但德州10月份的天氣通常還很熱，新布朗菲爾斯一帶的德國後裔在1961年的11月初首創了香腸節，當年倡議慶祝這個節日的格利斯特(Ed Grist)是肉品檢驗員(meat inspector)。

1967年香腸節的場地遷到蘭達公園(Landa Park)，一直延續至今。最早幾年香腸節只是一個周末的活動，1968年成為橫跨兩個周末、前後總共十天的大活動，除了許多德國風的飲食之外，還有現場音樂表演、嘉年華遊戲(carnival games)等的玩樂項目。

門票每張20元，年齡未滿12歲的兒童免費入場。因為周間的遊客人數很少，主辦單位在7日(周一)到10日(周四)的下午5時至10時准許民眾免費入場，另外，活動閉幕的那天，也就是13日(周日)下午3時至10時也是免費入場。此外，主辦單位還提供買一送一的優惠：購買6日(周日)門票的人，可以免費得到一張13日的門票。

德國香腸當然是這個活動的主角，而且種類繁多：魯本三明治(Reuben sandwiches)、烤肉串(doner kebab)、切達起司香腸(cheddar wurst)、豬肉香腸(pork schnitzel)，另外，火雞腿(turkey legs)、棍上香腸(sausage on-a-stick)、烤硬果(roasted nuts)、炸餅乾(fried Oreos)也深受遊客歡迎。

另外，在新布朗菲爾斯經營了154年的Naegeline Bakery也會在會場開設攤位，提供包括經典曲奇(classic cookies)、肉桂捲(cinnamon rolls)在內的許多糕餅點心。蘭達公園的地址是178 Landa Park Dr, New Braunfels, TX 78130。

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