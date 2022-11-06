休士頓市長罹癌 仍會做滿任期

休士頓市長特納今年夏季下顎診斷出骨肉瘤，經過手術與治療後已無大礙。（FOX）

休士頓市長特納（Sylvester Turner）2日發表市情咨文首度透露，自己在今年夏季下顎被診斷出癌症 的過程，並詳述自己接受手術 與治療的過程。特納強調，他目前並無大礙，會做到2023年底任期屆滿為止。

特納說，他在夏季去看牙醫，當時以為只是小毛病，做個根管治療就好，但醫師詳細檢查後卻告訴他，問題沒那麼簡單，他得的是骨肉瘤（Osteosarcoma），位置就在下顎。

特納最後開了九小時的刀，並由腿部的骨頭填補坑洞。事後，特納住院八天並定期接受放射治療。

貝勒醫學 院（Baylor College of Medicine）耳鼻喉科副教授Andrew Huang接受FOX訪問時表示，骨肉瘤是一種非常罕見的癌症，好發於兒童或青年，在成人身上更是稀有，不過在成人身上出現時，進程與擴散都會相對緩慢許多。

罹病率大致上為10萬分之5至100萬分之5，多數病灶都在長條形骨骼上。Andrew Huang說，當然對於更年長的人來說，齒顎是常見區域之一，但是相對於整個齒顎區來說，下顎的骨肉瘤只占了8%。

不過，Andrew Huang也說，相對於結腸癌或乳癌等常見癌症，骨肉瘤因為機率非常低，因此研究也相對滯後。