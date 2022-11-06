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德州人語／美國打工人 愈來愈懶？

德州人語

2022年有個怪相，美國就業市場強勁，但與此同時，實質國內生產毛額（GDP）成長卻顯疲軟。再加上美國勞工生產力正在走下坡路，難道新冠疫情後，美國打工人真的愈來愈懶，「上班摸魚」現象愈發嚴重？

首富馬斯克，以440億元收購推特後；為這個擁有近4億用戶，卻連年虧損的互聯網巨擘進行大刀闊斧改革。除了開除CEO、CFO等高管外，還開展工程師全員默寫代碼運動。

馬斯克在推特上PO文，推特的悲哀，就是十個人做管理，一個人寫程序。暗示推特真正有執行能力的員工不多，只會「出點子」但想法大多不切實際的「領導」卻不少。他希望藉由默寫代碼，甄選出誰真正在做事，誰只是在「出點子」空想。

馬斯克除了在推特要求提高員工的生產力外，還在他的另一家企業特斯拉，進行類似改革。看到特斯拉上海超級工廠在提高產量上非常成功，馬斯克打算引進200名中國工程師到加州，以改善當地特斯拉工廠的生產。

要知道在中國，互聯網企業以「卷」文化聞名；因為競爭激烈、淘汰率高，逼得許多高科技員工，不得不沒日沒夜的工作；雖然拿著高薪，但全無工作生活平衡可言。早上9時上班到晚上9時，一周工作6天的「996」工作制，在此前很長一段時間，是許多中國互聯網企業的工作常態。馬斯克此舉，不排除有利用中國員工刺激美國員工努力之意。

其實不光是馬斯克的企業，其他大公司也在重新考量員工的生產力。例如谷歌執行長Sundar Pichai今年8月就公開表示，希望公司整體效率提升20%。為此他推出「Simplicity Sprint」（純粹衝刺）的新措施，設法幫助員工提升工作效率和專注力。

後新冠疫情時代，美國就業市場強勁，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，10月美國民間部門就業人數增加23.9萬人，高於彭博訪調經濟學家預測的18.5萬人。而且全美失業率，正處於50年以來的低點；但與此同時，美國勞工部最新數據顯示，美國第二季勞工生產率與一年前相比，下降2.4%；是自1948年第一季開始統計該系列數據以來，最大同比降幅。與此同時，美國今年第一、二季的GDP連續負增長。

常言道，人多好辦事；就業增加、失業減少，換來的應該是產出愈來愈高。然而現實情況，卻恰恰相反。究其根本，或許是新冠疫情以來的居家辦公，讓美國勞工習慣工作不認真，以致「上班摸魚」現象愈發嚴重。這也難怪許多企業管理者，都有意扭轉「在家工作」政策，要求員工回辦公室上班。例如前文提到的馬斯克，就曾公開表示，在家工作等於不必努力。

馬斯克 就業 推特

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