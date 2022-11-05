雷雨鬧 達福地區航班大亂

達福國際機場4日晚間天氣仍不見好轉，天空偶爾出現閃電。（取自Axis Experience Center的YouTube頻道）

達拉斯－福和市地區（Dallas- Fort Worth）受到極端雷雨氣候影響，達福國際機場 （DFW International Airport）、達拉斯愛田機場（Dallas Love Field）4日共有725架次的航班受到影響。

達福國際機場共有106架次起飛班機取消，105架次抵達班機停飛，占總班次11%。另有364架次延誤，占20%。多數抵達航班之所以取消，是因為從芝加哥 經聖路易斯與奧克拉荷馬市至達福地區的航道受美國中部雷雨團所阻，德州 北部部分地區還發布龍捲風警示。另外達福國際機場東北方的雷雨團也阻礙了部分航班。

達拉斯愛田機場4日午後則有110架次取消，另有40架次延誤，主因是雷雨團接近機場附近。兩個機場受到影響的航班共725架次。

達福國際機場是美國航空（American Airlines）的營運基地，愛田機場則是西南航空（Southwest Airlines）的樞紐，因此兩家公司早在3日就已經發出了旅遊警示（travel advisory），提醒5日搭機的旅客，當天航班可能因為惡劣天候而取消或延誤。西南航空還在5日下午將警示區擴大到奧斯汀與聖安東尼奧兩地。由於這次是航空公司主動發布警示，因此乘客都可在14天內免手續費換乘同目的地的其他航班。