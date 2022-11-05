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付不起房貸、帳單 德州屋主援助基金幫忙

編譯組／綜合報導
繳不起房貸或水電費，可以尋求德州屋主援助基金協助。（取自Dreamstime.com）
繳不起房貸或水電費，可以尋求德州屋主援助基金協助。（取自Dreamstime.com）

德州「屋主援助基金」（Homeowner Assistance Fund）雖然2021年初就已經設立，但是因為新冠疫情一直無法開放面對面商談與協助申辦，使得某些沒有網路或是不諳電腦的民眾無法獲得幫忙。德州住房和社區事務廳（TDHCA）近來終於獲得公益團體協助，增加德州各地可以接受當面諮詢的地點，因此欠繳或未來繳不起房貸與水電瓦斯費的民眾，將可獲得面對面協助，還能由服務人員代為遞件。

住房和社區事務廳執行主任Bobby Wilkinson強調，對於那些需要屋主援助基金幫忙的人，他真的希望他們能夠親自跑一趟獲得面對面協助。他認為，透過既有的慈善團體提供協助，比政府機關新增據點來得更有效，特別是這些公益團體的服務據點就在附近社區，成員是屋主們可以信任的人。德州各地共有26個團體加入，詳細的各縣地點可以至網站查詢https://texashomeownerassistance.com/find-help/。

達拉斯地區共有三個服務據點，分別是Beloved Community Service的兩個，與Services of Hope的一個。Beloved Community Service Center分別位於Goldspier Drive 3227號，與Garden Lane 3400號。

Goldspier Drive必須先預約，可透過電話214-883-3308；Garden Lane接受現場排隊，時間為周一至周三的上午10時至下午2時，與周四的下午4時至7時。Services of Hope位於Conveyor Lane 1137號，周一至周五上午9時至下午4時30分都可申辦。

除了已經確知符合申辦資格的人，可以直接前往申辦；不清楚是否符合資格的人，也可以前往中心尋求協助，特別是那些沒有固網或電腦的人，也可以到中心使用設備或由人員代為填表，對那些身有殘疾的人來說更為方便。

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