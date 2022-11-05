少年弒母案 陪審團裁定終身監禁

Adam Barney先前出庭時的照片。（達拉斯晨報）

德州 柯林縣麥金尼（McKinney）的17歲少年Adam Barney 2021年1月3日在家中殺害50歲母親Stacy Barney。他在上周認罪後，陪審團3日裁定，他應終身監禁。

犯案當時才15歲的Adam Barney一度因為是否應該比照成人判刑而引發討論，但最終仍因為他的犯行明顯出於預謀，並且過度凶殘，因此陪審團在三個小時的長考後仍然決定判處終身監禁。陪審團之前的歧異在於，應該判他終身監禁，或是5至99年的有期徒刑。

辯護律師雖然尊重陪審團的判決，但還是強調，他們輕忽了Adam Barney的精神病史與遭到性侵 的傷痛。法庭紀錄顯示，Adam Barney從小時候就開始輪流進出養護式治療機構與少年留置中心，並且曾在一間更生中心遭到麥金尼獨立學區 的教導員性侵。

不過，Adam Barney上周還是認了罪，承認殺害媽媽Stacy Barney。家中的監視器畫面顯示，當天他先進到車庫，拿出榔頭與螺絲起子，然後進到起居間，不斷攻擊坐在沙發上的媽媽，導致她頭部重傷不治。法官只允許陪審團觀看部分影片，因為辯護律師認為，畫面太過驚人，不適合全部開放觀看。