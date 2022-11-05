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失蹤月餘…休士頓48歲女老師 紐奧良遊民區被找到

編譯組／綜合報導

休士頓南邊郊區的奧文市(Alvin)，一名初中女老師9月22日開著Lexus休旅車離家後失蹤，路易斯安那州的警政單位11月2日(周三)宣布，已在紐奧良的遊民聚居區找到她，但警方沒有公布其他細節，令人無法理解她的動機。

米雪兒雷諾茲(Michelle Reynolds)的丈夫麥可雷諾茲(Michael Reynolds )，在9月22日向布拉左里亞縣警局(Brazoria County Sheriff's Office)報案，指出他的妻子開著凌志RX 300豪華休旅車出門，但卻沒有回家。大約一個星期之後，路易斯安那州紐奧良市警局發布一張米雪兒的照片，那是9月23日在紐奧良倉庫區(Warehouse District)的街上被商店的錄相機拍到的，她的髮型、衣服和鞋子都與她前一日出門時一樣，她在那天中午12時01分把車子停在街邊，然後朝一個方向步行而去。

紐奧良地區許多電視台報導了這個人口失蹤的消息，也附上了那張照片，但是經過一個月竟然都沒有得到任何線索。日前紐奧良遊民聚居區的一個人，在跟米雪兒一起吃東西的時候，認出了她就是新聞上所說的失蹤女子，遂向警方提供資訊，讓警方終於找到她，警方詢問後確認她幾個星期以來就是住在那個遊民區。

警方與米雪兒的丈夫聯繫以後，先把她送到雷諾茲夫婦在路易斯安那州的一個親戚的家，然後麥可雷諾茲次日上午出發去把妻子接回德州。警方表示雷諾茲一家希望保持隱私，因此不能公布其他細節，也希望民眾不要去探詢他們的家務事。48歲的米雪兒是奧文獨立學區(Alvin ISD)美景初中(Fairview Junior High)的語言藝術(language arts)老師，這個小城出過一個全國知名的大人物，那就是職棒大聯盟名人堂的投手諾倫萊恩(Nolan Ryan)。

遊民 休旅 德州

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