哈里斯縣長之爭白熱化 前總統小布希也「參戰」

前總統小布希捐款5000元給共和黨籍哈里斯縣縣長候選人米樂。（取自米樂競選網站）

德州 哈里斯縣(Harris County)的縣長之爭越接近選舉日越為火熱，最新加入戰局的是前總統小布希 （George W. Bush），這位出身米德蘭市（Midland）的政壇要角在選舉日前14天捐了5000元給共和黨 籍的候選人米樂（Alexandra del Moral Mealer）。

自7月1日至今，米樂已經募集了860萬元，現任的縣長伊達戈（Lina Hidalgo）同時期只募到240萬元 。10月24日休士頓大學Hobby School of Public Affairs的最新民調發現，米樂的支持度還比伊達戈高了兩個百分點。

除了小布希早不早、晚不晚押在10月26日捐款5000元，形同為米樂錦上添花，其他共和黨大咖也不落人後，石油大亨、保守派大佬Tim Dunn今年已經大手筆多次贊助米樂競選經費，政團Defend Texas Liberty PAC也捐了10萬元給米樂。Defend Texas Liberty PAC的資金除了來自Tim Dunn，還有德州保守派大將Farris Wilks。軍人出身的米樂雖然是政壇新秀，但是選戰一開始的三個月就募得490萬元，三倍於伊達戈，越靠近選戰差距還越大。