北醫大校長林建煌 訪休士頓醫學中心

羅復文 (右三)與貝勒醫學院分子與基因研究系系主任Dr. Brendan Lee (右四)及台北醫學大學林校長建煌 (左三)。（楊淑雅提供）

台北醫學 大學林建煌校長於日前率領團隊來美訪問，首站即抵達休士頓，赴全球知名之德州 醫學中心 (Texas Medical Center, TMC)拜會及洽談合作案。

駐休士頓台北經經濟文化辦事處羅復文處長歡迎林建煌一行，並偕教育組長楊淑雅陪同前往貝勒醫學院(Baylor College of Medicine, BCM)拜會該校最重要之分子及基因研究系系主任Dr. Brenden Lee、中央研究院院士蔡明哲、楊美枝教授、林偉欽教授等，與會人員尚包括北醫大副校長吳介信、北醫附設醫院副院長邱昭華、生醫育成中心副執行長易詩恩等，整體學術交流圓滿成功。

蔡明哲院士及分子及細胞系教授暨腫瘤學訓練計畫主任林偉欽博士均表示，貝勒醫學院有多位台裔教授及台灣留學生，表現非常優異，歡迎北醫大進一步合作；Dr. Brendan Lee 介紹貝勒醫學院的分子及基因研究系在全美醫學院中獲得美國國家衛生研究院計畫案件數及研究經費均為第一，系上有530名教職員，其中3位為美國科學研究院院士，7位為美國醫學研究院院士。

全體來賓在醫學中心會館。（楊淑雅提供）

羅復文表示，台美間共享民主、自由之普世價值，為美方各領域最佳及最可信賴之合作夥伴。台北醫學大學與貝勒醫學院均為私立，用心教學及專精研究，樂見台灣與德州能進一步攜手合作，共同強化先進醫療領域之研究。

林建煌表示，北醫大致力於以疾病為導向之轉譯醫學研究與藥物開發，主要研究領域包括癌症 轉譯醫學、免疫療法以及精準醫學，盼與休士頓醫學中心之各教學及醫療單位連結。

羅復文（左）接受台北醫學大學校長林建煌（右）致贈之紀念品。（楊淑雅提供）

北醫大訪團此行亦前往德州大學MD安德森癌症中心（University of Texas MD Anderson Cancer Center，UT MDA）訪問，與個人癌症治療研究所、應用癌症科學研究所、粒子治療研究所、放射腫瘤科、癌症基因體實驗室之計畫主持人等互動交流，獲得豐碩訪問成果。

全球知名之德州醫學中心 (Texas Medical Center, TMC)座落於休士頓市區，包括萊斯大學、貝勒醫學院、德州大學健康科學中心以及德州大學MD安德森癌症中心均在此醫學聚落中。德州大學MD安德森癌症中心，創建於1941年，屬德州大學系統成員之一，是集合腫瘤臨床診斷、綜合治療及基礎醫學研究於一體的大型醫療暨教學機構，亦為全美最大的癌症中心。