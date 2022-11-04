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艾爾帕索邊界衝突 警辣椒彈逐偷渡客

編譯組／綜合報導
美國邊防人員發射辣椒彈驅趕偷渡客退回到墨西哥境內。(CNN面畫截圖)
美國邊防人員發射辣椒彈驅趕偷渡客退回到墨西哥境內。(CNN面畫截圖)

位於艾爾帕索與墨西哥華瑞茲市的邊界關口處，一大群試圖闖入美國的偷渡客與邊防局人員發生衝突，邊防人員發射辣椒彈驅趕，成功把偷渡客趕回墨西哥境內。

新聞媒體取得的錄像顯示，31日(周一)那天有一大群人站在墨西哥境內的格蘭德河(Rio Grande)的岸邊，美國這邊則有一排的邊防局人員，後來這批偷渡客仗著人多勢眾，開始涉水到對岸，引起邊防人員趨前應付，雙方近距離接觸，甚至發生推擠。邊防局官員指出，後來在群眾中有些委內瑞拉人(Venezuelan Nationals)用旗桿攻擊邊防人員。

此時上級下令發射辣椒彈(pepper balls)，強烈的辣味讓偷渡客難以忍受，大家爭先恐後的下河往墨西哥的境內移動。艾爾帕索(El Paso)位於德州最西角，人口有68萬之多，是德州的第六大城。與艾爾帕索隔著格蘭德河對望的華瑞茲市(Ciudad Juarez)，人口超過250萬，許多來自墨西哥其他地區、中南美洲各國、海地、古巴的偷渡客，喜歡先到華瑞茲再趁機進入美國，畢竟在大城市中一切都方便得多。

拜登掌政以來偷渡人數大增，今年5月下旬，拜登政府允許偷渡客在美國等候移民聽證以後，邊界幾乎形同虛設。根據移民與邊防單位發布的數據，去年被逮捕的偷渡客有237萬8944人，其中還不包括被捕後尚未登記即逃跑的大約60萬人。由於拜登政府的寬鬆政策，預期今年的偷渡人數會更多。

曾經擔任移民與海關執法局ICE(Immigration and Customs Enforcement)代理局長的湯姆何曼(Tom Homan)指出，拜登政府不給移民與邊防單位增加經費人員，好能增強防堵偷渡的能力，更甚至撥款幫助偷渡客可以在美國安身，這種反向而行的措施，引麼可能壓抑偷渡的風潮？

偷渡客 墨西哥 拜登

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