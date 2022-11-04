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房屋買家偏向「老、白、富」亞太裔購屋者僅占2%

貸款利率上升 首購族購屋大不易

編譯組／綜合報導
貸款利率上升，首購族購屋大不易。（Getty Images）
貸款利率上升，首購族購屋大不易。（Getty Images）

德州KXAN電視台報導，美國9月分房屋銷售連續八個月下降，利率飆升，首購族大不易。

房地產網站Point2Homes.com研究全美最大50個城市，計算這些租屋者，是否能負擔得起中等起步住房。研究顯示德州情況比一些州好，但沒有一個城市的平均首套住房達到可負擔門檻。

事實上，在10月分貸款利率躍升至7%後，只有底特律（Detroit）、土桑市（Tulsa）、曼斐斯（Memphis）和奧克拉荷馬城（Oklahoma City）四城市符合可負擔門檻標準。

自8月以來，當利率接近5.5%時，堪薩斯城、密蘇里和巴爾的摩等城，都從可負擔的城市名單中消失。這是假設首富為20%，每月負擔的貸款不得超過家庭收入的30%。

德州最經濟實惠的城市，是排名第15的休士頓，首購族房價中位數19萬6661元，租屋者收入中位數為4萬1364元。排名第17的是達拉斯，房價中位數為22萬1140元，收入中位數為4萬5047元。

高貸款利率，降低購屋者購買力。去年30年抵押貸款利率為3%，有能力購買30萬元房屋的買家，以今年利率而言，相同的月貸，只有辦法買19萬元房屋。

全國房地產經紀人協會（NAR）首席經濟學家勞倫斯袁（Lawrence Yun，譯音）說，這就是買家基本上被趕出市場的原因。

根據NAR，9月分美國房屋銷售量較前一個月下降1.5%，較去年同期下降23.8%。首購族連續第二個月，占銷售額29%。

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