我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「樂天」拜登對選情過分樂觀 民主黨人擔憂

佛州帕克蘭高中槍案17死 被告判終身監禁 被害家屬不滿

華裔夫妻創海盜公園 紀念已故稚子

編譯組／綜合報導
以海盜做主題的「米契爾登陸點」公園構想圖。(Mitchell Chang基金會臉書)
以海盜做主題的「米契爾登陸點」公園構想圖。(Mitchell Chang基金會臉書)

聖安東尼奧地區一對華裔夫妻為愛子所創立的「米契爾張」(Mitchell Chang，音譯)基金會，幾年來精心策畫的「海盜主題公園」預定在明年春季開幕，社區人士對這個43英畝大的遊樂園充滿期待。

　米契爾的母親April Chang向媒體表示，密契爾最熱衷的玩具和故事，都是和海盜相關的，所以她和丈夫Marvin Chang把這個遊樂公園用海盜(pirates)做主題，以紀念不幸溺水的愛子，並取名為「米契爾登陸點」(Mitchell's Landing)。在張氏伉儷所公布的照片中，相貌純真善良的米契爾經常是手持塑膠的海盜彎刀，他在浴缸裡泡澡的相片裡，水面上浮著許多海盜主題的玩具。

　April Chang日前指出，目前預測這個遊樂園可以在明年4月開幕，其中有三個主要的遊樂設施，包括一艘半沉沒的海盜船，絕大多數的玩樂項目都是考慮到殘障者的出入方式，還有為盲人製作的點字告示板。這個遊樂園與聖安東尼奧市政府合作開發，位於克拉森斯托賓農莊公園(Classen-Steubing Ranch Park)之內，地址是20240 Hardy Oak Blvd., San Antonio, TX 78258。

　April Chang表示，最近到施工地點參觀，看到工程進度相當順利，親眼見到「冒險海灘」(Adventure Beach)和西班牙福傳教堂(Spanish Mission)，心情十分欣喜，幾乎可以想像到將來許多市民全家大小一同玩樂的歡悅景象。讀者如果有意共襄盛舉為社區提供服務，請上facebook.com/mitchellchangfoundation臉書網頁瀏覽詳情。

　米契爾登陸點雖然還有半年才開放，但面積204英畝的克拉森斯托賓農莊公園會在今年的秋末或冬初啟用，除了為米契爾登陸點開發的43英畝之外，其他部分都會盡量維持在自然的狀態，並且有很多很長的健行步道(hiking trails)和自行車道(bike trails)供遊客使用。

樂園 步道 華裔

上一則

比爾米勒燒烤 告供應商肉太鹹

下一則

芝城重返70度 暖秋可望持續到11月10日

延伸閱讀

聖安東尼奧印度光明節 招待各族裔

聖安東尼奧印度光明節 招待各族裔
聖安東尼奧西郊 驚現巨大地底石窟

聖安東尼奧西郊 驚現巨大地底石窟
NBA／米契爾一人抗公牛雙槍 騎士狠灌128分大勝而歸

NBA／米契爾一人抗公牛雙槍 騎士狠灌128分大勝而歸
NBA／米契爾騎士初登場轟33分 教頭：他很自在

NBA／米契爾騎士初登場轟33分 教頭：他很自在
NBA／三星合體…湖人仍踢鐵板 籃網擒鹿奪首勝

NBA／三星合體…湖人仍踢鐵板 籃網擒鹿奪首勝
NBA／30隊總管調查封休賽季贏家 騎士擁最佳年輕核心

NBA／30隊總管調查封休賽季贏家 騎士擁最佳年輕核心

熱門新聞

竊賊闖進鞋店庫房，掃貨掃到一半卻發現裡頭都只有一隻鞋。（KDFW電視台）

這老闆太厲害 德州鞋店令竊賊拿到名牌品也得乖乖放下

2022-11-01 21:25
50歲的艾倫涉嫌殺害兩少女。(印州州警)

印州2少女死前錄下兇嫌聲音與照片 5年半後疑犯落網

2022-10-31 13:04
在戶外看到沒有主人在身旁的狗時，可小心接近狗兒並察看是否掛有狗牌。 (記者陳曼玲／攝影)

3種狗狗可賣10萬… 竊案暴增40% 專家籲寵物裝晶片

2022-10-26 16:35
亞城都會區的平均房貸利率在過去一年持續飆漲，房地產市場明顯陷入衰退。(美聯社)

房貸利率暴漲 亞城房市衰退 9月大都會區售出7450套房

2022-10-28 15:48
美中地區目前仍須到底特律或洛杉磯等城市，才有直飛中國的航班。(Getty Images)

返回中國應直飛或轉機？專家評比優點與潛在風險

2022-11-01 09:56
霍根10月31日在推特上表示自己確診新冠肺炎。（取自霍根推特）

霍根二度確診新冠 症狀輕微 居家辦公

2022-10-31 15:21

超人氣

更多 >
快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物
農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品

農業部要求：好市多召回14.8萬磅這項雞肉產品
俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長

俄勒岡警抓夜間路怒開槍嫌犯 竟抓到市長
紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回

紐約僑領安全忠 千萬保釋申請被駁回
年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜

年底假期搭飛機 專家告訴你何時訂票最便宜