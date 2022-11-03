華裔夫妻創海盜公園 紀念已故稚子

以海盜做主題的「米契爾登陸點」公園構想圖。(Mitchell Chang基金會臉書)

聖安東尼奧地區一對華裔 夫妻為愛子所創立的「米契爾張」(Mitchell Chang，音譯)基金會，幾年來精心策畫的「海盜主題公園」預定在明年春季開幕，社區人士對這個43英畝大的遊樂園 充滿期待。

米契爾的母親April Chang向媒體表示，密契爾最熱衷的玩具和故事，都是和海盜相關的，所以她和丈夫Marvin Chang把這個遊樂公園用海盜(pirates)做主題，以紀念不幸溺水的愛子，並取名為「米契爾登陸點」(Mitchell's Landing)。在張氏伉儷所公布的照片中，相貌純真善良的米契爾經常是手持塑膠的海盜彎刀，他在浴缸裡泡澡的相片裡，水面上浮著許多海盜主題的玩具。

April Chang日前指出，目前預測這個遊樂園可以在明年4月開幕，其中有三個主要的遊樂設施，包括一艘半沉沒的海盜船，絕大多數的玩樂項目都是考慮到殘障者的出入方式，還有為盲人製作的點字告示板。這個遊樂園與聖安東尼奧市政府合作開發，位於克拉森斯托賓農莊公園(Classen-Steubing Ranch Park)之內，地址是20240 Hardy Oak Blvd., San Antonio, TX 78258。

April Chang表示，最近到施工地點參觀，看到工程進度相當順利，親眼見到「冒險海灘」(Adventure Beach)和西班牙福傳教堂(Spanish Mission)，心情十分欣喜，幾乎可以想像到將來許多市民全家大小一同玩樂的歡悅景象。讀者如果有意共襄盛舉為社區提供服務，請上facebook.com/mitchellchangfoundation臉書網頁瀏覽詳情。

米契爾登陸點雖然還有半年才開放，但面積204英畝的克拉森斯托賓農莊公園會在今年的秋末或冬初啟用，除了為米契爾登陸點開發的43英畝之外，其他部分都會盡量維持在自然的狀態，並且有很多很長的健行步道 (hiking trails)和自行車道(bike trails)供遊客使用。