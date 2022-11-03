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期中選舉提前投票 11月4日結束

【休士頓訊】

哈里斯縣(Harris County)選務辦公室提醒民眾，期中選舉提前投票最後一天在 11 月 4 日(周五)。選民可以選擇在 99 個提前投票中心的任何一個地點投票。

提前投票時間：

• 11 月 3 日(周四)：上午 7 時至晚上 10 時。

• 11 月 4 日(周五)：上午 7 時至下午 7 時。

迄今為止，哈里斯縣提前投票期間已投出 45萬1527 張選票（4萬4167 張郵寄選票和 40萬7360 張親自投票）。選民可以在提前投票和選舉日期間在任何投票中心投票。選舉日是 11 月 8 日(周二)。

哈里斯縣的選票有95個競選項目，是美國最長的選票。洛杉磯縣位居第二，不到這數字的一半。

哈里斯縣選務辦公室鼓勵選民查閱 HarrisVotes.com 並打印一份選票樣本，選民可以隨身攜帶該選票樣本進入投票間以作參考。任何帶進投票中心的筆記和印刷材料必須由選民在離開時帶走。

通過郵遞方式投票的選民需要將郵遞選票用紫色郵遞回郵信封封好，貼上兩張forever stamp郵票並在11 月 8 日選舉日晚上7 時之前蓋上郵戳。並且必須在11 月 9 日下午5 時前送到哈里斯縣選務辦公室。如果親自遞交郵遞選票，選民只能在 11 月 8 日將郵遞選票交到NRG Arena的 D 大廳（1 NRG Parkway，Houston，Texas 77054）。選民必須出示身份證明文件才能親身遞交郵遞選票。 在NRG Arena D大廳外將搭建一個白色帳篷，為方便選民親自投遞郵寄選票。

如需更多信息，包括投票地點和各投票中心的等候時間，可查閱 www.HarrisVotes.com 並在 Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注@HarrisVotes。

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