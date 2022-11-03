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喚推特總部 德州地主願捐100英畝地給馬斯克

編譯組／綜合報導
施沃納鎮土地廣，正向馬斯克招手。( Schwertner鎮網頁)
施沃納鎮土地廣，正向馬斯克招手。( Schwertner鎮網頁)

馬斯克接收推特以後，德州政商要人再度呼籲他把推特總部從舊金山遷到德州，不但給予極其優惠的稅務抵減，還有一名大地主願意在奧斯汀郊區贈給他100英畝的土地。

　馬斯克在4月宣布以440億收購推特以後，艾伯特州長隨即在4月25日於推特上，敦促馬斯克開始進行規畫，最終把推特總部遷到德州，與特斯拉電動車Tesla、太空探索科技公司SpaceX和鑽地公司the Boring Company全都在德州會合，省得他到處飛來飛去的麻煩。

　接著德州眾議會的帕克議員(Representative Tan Parker)也在4月份向馬斯克表示，州議會將制定出極佳的條款歡迎馬斯克把推特總部遷來，畢竟德州一向是全美國最歡迎企業的州。德州大地主施沃納(Jim Schwertner)接著在推特上向馬斯克招手，表示願意在奧斯汀北邊約40哩的施沃納鎮送給馬斯克100英畝土地，讓推特在這裡興建總部大樓，施沃納向媒體表示，這塊土地的價值幾百萬元。

　經營畜牧業的施沃納財大氣粗，施沃納鎮就是以他為名。推特正式交到馬斯克手上以後，施沃納又向馬斯克重申他的承諾，希望馬斯克盡快宣布遷址。施沃納在10月28發推文，指出德州是「言論自由之鄉」(home of FREE speech)，這當然是暗中指責推特過去的主管禁止川普發言的措施。

　不過在社群媒體上，所謂的「自由言論」(free speech)似乎與「仇恨言論」(hate speech)相等，網路趨勢觀察家指出，馬斯克接收推特以後才幾天，推特上用Nigger(黑鬼)這個種族污辱詞(racial slur)的發文數量，比他接收之前暴漲了五倍。馬斯克曾經多次批評推特的發言政策，如今推特交到他的手中，他如何來決定什麼樣的言論是應該禁止？

推特 馬斯克 德州

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