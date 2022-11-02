慈濟德州分會 11月12日義賣健走

慈濟美國德州 分會將於11月12日(周六)舉行「慈悲行動力：2022慈濟德州分會健走」活動，邀請社區民眾以健康有趣的方式，將慈悲濟世的心化作真正公益行動力，向打造更美好的世界邁進。

健走活動將於上午9時30分至11時在德州分會舉行，參與者屆時以慢走的方式輕鬆完成五公里路程，隨後11時至下午1時有秋季愛心義賣會，現場會提供美味台灣街頭美食、飲甜品、義賣會和好玩遊戲攤位。

這次活動主要宗旨是藉由健康健走替佛州 伊恩颶風災民和「周二樂捐」(Giving Tuesday)慈善募款，同時提高公眾對慈濟的認識。

德州分會以休士頓為中心，長期深耕社區，積極關懷德州中南各州，在災難突發時第一時間深入災區，向遇難受災家庭提供緊急和中長期援助，發放現值卡、環保毛毯、圍巾、洗漱用品等生活物資。平時定期對有需要的社區與個人進行食物發放、返校文具捐贈、制服捐贈和慈善個案等，向難以取得政府和社會援助資源的弱勢族群伸出關懷之手。

參與者可以個人、創團或加入現有團體方式報名健走，無法參加健走活動者歡迎蒞臨秋季愛心義賣會，或者透過網頁找尋想要支持的個人或團體。參與者不限年齡，每人報名費為35元，包含一件健走紀念T恤和十張秋季愛心義賣會抵用劵，網上報名：https://tzuchi.rallyup.com/walk-in-houston。活動晴雨無阻，主要以戶外方式進行，現場也會採取適當安全防疫 措施。慈濟德州分會會所地址：6200 Corporate Dr Houston, TX 77036，活動詳情可參閱：https://tzuchi.us/houston/walkathon。