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休士頓雙十系列活動 圓滿閉幕

【休士頓訊】
FASCA學員以金環排成雙十歡慶中華民國臺灣生日快樂。（黃依莉提供）
FASCA學員以金環排成雙十歡慶中華民國臺灣生日快樂。（黃依莉提供）

休士頓僑界雙十國慶籌備會10月30日在Lam Bo Ballroom餐廳舉辦中華民國111年雙十國慶晚宴，僑界和多位政要出席慶祝中華民國生日快樂。

籌備會主任委員江麗君偕團隊於現場迎賓，駐休士頓台北經濟文化辦事處處長羅復文夫婦、僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉及辦事處同仁，以及逾400位僑領與社團代表共襄盛舉；聯邦眾議員Al Green、Lizzie Fletcher、德州哈里斯縣第四區縣政委員Jack Cagle、德州眾議員吳元之(Gene Wu)、Jacey Jetton、斯坦福市市長Cecil Willis及市議員譚秋晴等主席。

江麗君透過20項國慶系列活動影片回顧，感謝團隊幾個月來共同齊心協力，使今年的國慶系列活動得以順利推動。羅復文致詞感謝美國對台灣的鼓勵，以及支持台灣共同捍衛自由民主，辦事處會繼續致力政治、教育、經濟等雙邊合作關係，也會盡全力繼續服務美南地區僑胞。

眾議員Lizzie Fletcher認為雙十國慶晚會，也是慶祝台美間長期來堅定的友誼。Al Green 則堅信未來的不久，台北經濟文化代表處定會改名為台灣經濟文化代表處，並珍惜雙方夥伴關係。Jacey Jetton感謝有這個機會參加雙十國慶活動，相信德州與台灣的關係會更加堅固。Jack Cagle則贈送一幅象徵幸運及堅毅的水彩畫慶祝雙十國慶。Cecil Willis表示曾拜訪過台灣三次，對於台灣印象相當深刻，也因此力推身為台灣人的譚秋晴擔任副市長。

晚宴由休士頓潮州會館的舞獅表演開啟序幕，表演者搭配澎湃有利的鼓聲，舞弄獅頭於席間穿梭翻騰，表演精彩讓觀眾拍手叫好。在活動最後，全體貴賓上台揮舞美國與中華民國國旗，與台下觀眾齊唱「明天會更好」，大家齊聲祝賀中華民國生日快樂，活動在一片激昂歌聲中圓滿落幕，為111年雙十國慶畫下圓滿句點。

在歌聲中為111年雙十國慶畫下圓滿句點。（黃依莉提供）
在歌聲中為111年雙十國慶畫下圓滿句點。（黃依莉提供）
逾400位僑胞及主流人士共唱中華民國國歌。（黃依莉提供）
逾400位僑胞及主流人士共唱中華民國國歌。（黃依莉提供）
潮州會館的舞獅表演穿梭席間炒熱氣氛。（黃依莉提供）
潮州會館的舞獅表演穿梭席間炒熱氣氛。（黃依莉提供）
主流政要到場同慶Lizzie Fletcher(左起）、江麗君、羅復文、Al G...
主流政要到場同慶Lizzie Fletcher(左起）、江麗君、羅復文、Al Green。 （黃依莉提供）

中華民國 眾議員 德州

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