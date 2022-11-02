2040年德州LGBTQ選民近兩成 有望成增長最快投票族

至2040年，五分之一德州選民，將成為LGBTQ群體的一員。(Transgender Education Network of Texas)

德州 KXAN電視台報導，根據人權運動研究人員最新的報告，LGBTQ （同性、雙性戀、跨性別 和酷兒）選民，有望成為全美增長最快的投票族群之一。至2040年，五分之一德州選民，將成為該群體的一員。

趨勢如此的主要原因，是年輕一代更認同LGBTQ。

1934年至1945年間出生者，只有約5%認同自己屬該群體。而1997年至2003年間出生的Z世代成年人中，超過四分之一認同自己是LGBTQ群體。

這些選民，相較來說更傾向支持支持平等的候選人。報告指出，該族群選民在確保拜登（Joe Biden）在幾個關鍵州獲勝。

德州LGBTQ選民增長，反應全國此趨勢。研究稱，2022年有12.3%選民被認定為LGBTQ，2030年，此數字將上升至16.6%，2040年將接近20%。

德州跨性別教育網路資深政策和領域顧問塞哥維亞（Andrea Segovia）說，此趨勢並不令人意外，但對生活在德州的人來說卻有些矛盾，「你看到這族群選民增長，但攻擊該族群的人增加。」

德州副州長派翠克（Dan Patrick）4月分表示，若連任，將優先在下屆議會上通過立法，反應佛羅里達州所謂「不要說同性戀」（Don't Say Gay）法案爭議。佛州法案禁止對四年級以下學童進行關於性取向或性別認同的課堂教學。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）先前也宣布，幫助跨性別兒童接受性別確定治療者，應被視為虐待兒童並進行調查。

「我們有這麼龐大的投票群體，但卻看到最反跨性別的立法」塞哥維亞說，看著這些數字，「我們錯過很多人」。