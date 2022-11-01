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馬刺與普里莫分手 媒體猜與露鳥有關

編譯組／綜合報導
聖安東尼奧馬刺隊突然宣布與19歲新星普里莫分手。(美聯社)
聖安東尼奧馬刺隊突然宣布與19歲新星普里莫分手。(美聯社)

NBA聖安東尼奧馬刺隊(Spurs)28日(周五)突然宣布與19歲新星普里莫(Josh Primo)分手，而且雙方至今守口如瓶，媒體猜測分手原因是普里莫有向女性「露鳥」的積習，最近發生的某種事件讓球隊必須破釜沉舟的做切割。

　在10月28日的分手宣告之前，NBA給高列榜單選秀球員分手最快的案例，是帕帕吉阿尼(Georgios Papagiannis)，他在2016年的NBA選秀中，以整體第13名被沙加緬度國王隊(Sacramento Kings)選走，但國王隊在2018年2月宣告與他分手。

　馬刺隊突然宣告與普里莫分手，創下一個新紀錄。普里莫在2021年的NBA選秀中，以整體第12名被馬刺隊選中，而且雙方分手完全沒有蛛絲馬跡可循，10月10日那天，馬刺隊甚至執行合約的一個選項，在2023-2024的球季中保證給他430萬的薪水，可見馬刺隊相信他的打籃球能力。

　在10月26日(周三)馬刺隊與明尼蘇達灰狼隊(Minnesota Timberwovles)交鋒之前，馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)還向媒體稱讚普里莫應付挑戰的能力。今年6月馬刺隊公開新球衣的時候，在AT&T球場北邊的I 35號公路旁租了一塊大看板，上面就是用普里莫做模特兒，年輕英俊的普里莫亮出潔白的牙齒微笑，給馬刺球迷留下極好的印象，顯然球隊是希望用他來提升售票、販賣紀念品的熱度。

　一個暗示出普里莫言行確實有所虧欠的地方是，如果球隊單方宣告分手但球員覺得不公平時，他和他的經紀人會公開指責球隊，但馬刺隊突然宣告分手之後，普里莫和他的經紀人至今仍保持沉默，可見球隊告訴普里莫和他的經紀人分手原因時，他自己知道是其來有自。

　在英文裡，偷窺狂叫Peeping Tom，媒體指出普里莫過去被爆料過幾次，指控他有向女性露出性器官的積習，如果傳言屬實，那麼他就是英文裡Exhibitionist的露鳥俠，偷窺狂和露鳥俠都是和性有關的心理疾病患者。如果Exhibitionist是女性，中文裡應該稱為暴露狂。

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