休士頓榮光會 慶祝榮民節

休士頓榮光會舉辦「榮民節」慶祝大會。（記者封昌明／攝影）

為慶祝「榮民節」休士頓 榮光聯誼會10月29日休士頓華僑文教中心展覽室，舉辦慶祝典禮及休士頓榮光聯誼會年度會員大會，會長左大為率全體理事偕僑教中心主任王盈蓉、副主任黃依莉等均列席觀禮，大會開始，會員們高唱「蔣公紀念歌」並向 蔣公遺像行三鞠躬禮。大會主席左大為感謝僑教中心協助服務照顧榮民僑胞，讓海外僑民感謝到中華民國 政府的關心。

王盈蓉致詞時表示，她感謝榮民們當年為國奉獻精神，隨後介紹僑教中心為僑胞服務的工作，希望能為僑胞做更多更好的服務照顧，還介紹了ｉ僑卡的內容和申請方法，與會僑胞都熱烈響應並積極申辦。

左大為代表榮光會緬懷先總統蔣公以及感念經國總統對榮民的照顧，做了說明與感恩，他宣讀了輔導會主任委員的來函，接著用投影片介紹了輔導會對榮民的細心關懷。以及休士頓榮光會這半年來所舉辦活動的經過與成果。

為關懷長輩們退休 後生活需要了解的保險常識，特邀「 慈心家庭醫護中心」的護理醫生黃聲誼來為大家講解有關長照方面的資訊，分享多年來在相關領域中遇到的長者居家的保健和安全注意事項，會員們對於切身有關座談反應熱烈，抓住機會踴躍發問，主講人也清楚明白回答說明。與會會員獲益良多。

該會依例舉辦壽星慶生會，主辦單位準備了生日蛋糕，以及每人一份「一鳴驚人」實用小禮物，在高唱生日快樂歌聲中切開生日蛋糕，大家愉快分享。中午也替大家準備了可口的八達便當。開開心心快快樂樂的結束這次聚會。