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中國人活動中心設投票所 李雄支持

【休士頓訊】
李雄（右四）主持西南管理區董事會，與出席的董事合影，左二為林富桂律師。 （記者封昌明／攝影）
李雄（右四）主持西南管理區董事會，與出席的董事合影，左二為林富桂律師。 （記者封昌明／攝影）

西南管理區10月24日舉行董事會月會，由於適逢提前投票日開始，而且在西南區管委會範圍內的中國人活動中心，首度成為提前投票所。管委會主席李雄，當天早上特別去活動中心現場參觀，並使用哈里斯縣選舉辦公室準備的中文系統投票機，投出他神聖的一票，完成了自己這次期中選舉的公民任務。他同時鼓勵華人朋友踴躍使用中國人活動的投票，就近投票。

隨後李雄主持了西南管理區董事會，與管委會職員就既定議程逐項討論。為社區所熟悉的林富桂律師也到場參與；她與董事會多位成員本已經熟識；一向關心社區事務的林富桂，全程專注聆聽會議進行。會中決議通過上月董事會記錄、聽取稅額收納報告、並聽取本月財務報告及通過請款單；另外就2022 、 2023兩個會計年度，提供查帳服務的公司作考量。接著就是這次重要議題之一的介紹：西南區綜合規劃。

李雄表示，這是管委會組織為社區長遠發展提供服務的最佳範例。簡要的説，這是管委會範圍內文化、經濟、環境、治安等等各要項的十年以上規劃；將由管委會的經費提供，由董事會、職員及社區代表，共同就未來各階段循序發展而討論規劃。計劃第一階段的啟動，預定在今年底前就開始。不過由於規劃範圍廣泛，項目眾多，在董事會中決議，此綜合規劃將先短暫擱置討論及決議，而將就此在近日舉行專項會議，在年底預定啟動前，尋求共識並為此長期規劃取得堅實的基礎。

經濟委員會的月會議題，包括中華文化中心明年農曆春節園遊會1萬1500元贊助、Baker Ridley 三項社區活動共7500 元贊助、以及德州亞洲協會年度夜市活動2500元贊助；後者西南區管委會將佈置一個攤位，並連絡區內飲食業者參與。另外管委會將訂置有管委會標誌的文具用品及其他商品以推廣形象，這項預算以不超過兩萬元為準。

治安委員會的決議重點，包括組長Peter Acquaro 希望在明年春假的頒獎典禮上，向哈里斯縣殉職警員致敬。中國城治安副委員會組長Jonathan Shih表示，將在11月底或12月初舉行社區溝通聚會並登記及分發「禁止擅自侵入」等標示牌，以及促進警民關係的議事廳會議之規劃。另外他表示社區反應希望管委會預算能更加透明。

環境委員會方面，Upart 的「大牆大夢想壁畫提案」計劃，已經選擇到最理想的創作地點；希望在與屋主及社區負責人取得許可後，順利展開創作進度。另外關於社區道路、人行道、路牌等等美化、修復等，都有討論與計劃的進展。

中國人活動中心首次成為投票所李雄（右二）與第四區區長連任侯選人Jack Cagl...
中國人活動中心首次成為投票所李雄（右二）與第四區區長連任侯選人Jack Cagle(左四）前往支持。（記者封昌明／攝影）

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