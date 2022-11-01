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德州提前投票率 首周偏低

編譯組／綜合報導
提前投票首周，德州投票率較預期低。（WFAA電視台）
提前投票首周，德州投票率較預期低。（WFAA電視台）

奧斯汀WFAA電視台報導，過去一周，德州選民進行提前投票，然整體來說，投票率低於預期。

達拉斯縣共和黨主席哈尹度（Jennifer Stoddard Hajdu）表示，共和黨對他們迄今為止看到的數字充滿信心，「這是幾年來我們遇過最好的候選人名單。」

兩黨人士都稱他們投票意願高漲，對提前投票首周的投票率低迷，他們將矛頭指向雨天，甚至足球。

德州民主黨執行主任布朗（Jamarr Brown）說，「我們有很多時間了解有什麼能激勵選民投票，我們認為現在是好的機會在該州取得進展。」

截至10月30日，塔蘭特縣（Tarrant）投票率比2018年同期低20%，（19萬44票對24萬8754票）。達拉斯縣投票率下降33%，為19萬8343票，2018年同期為29萬3334票。

全州範圍內，相關投票活動上周末全面展開。

友誼西浸信會（Friendship West Baptist Church）查斯提（Alisha Trusty）在30日呼籲社區民眾參與這次投票。

「黑人選民很重要」（Black Voters Matter）組織奧爾布萊特（Cliff Albright）在達拉斯集會上說，「我們的問題在選票上，民眾參與很重要。」

根據政治媒體Quorum Roport數據，迄今為止的數字顯示，德州投票率有望達到36%，2018年為53%。

較低的投票率通常有利於共和黨候選人，但民主黨仍不氣餒。

布朗說，低投票率對兩黨來說都不錯，但對整個民主卻不利。哈伊度說，「我認為我們有很好的表現，也將贏得一些席位。」

在聯邦法院推翻羅訴韋德案（Roe v. Wade）和德州通過一項不包括強姦或亂倫例外情況的墮胎禁令後，民主黨人在政見上強調墮胎權；德州電力可靠委員會（ERCOT）電網故障，導致德州民眾在冬季風暴中死亡；及烏瓦德（Uvalde）鎮小學發生大規模死亡槍案等議題。

而共和黨則將重心放在經濟，且一直推動該黨的選民。「民主黨人並未真正傳達我們從選民那裡聽見的聲音」哈伊度說。

布朗說，「若想改變影響你的問題，你就要出來投票。」

投票 德州 民主黨

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