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掛「笨蛋勿擾」招工 業主成功達到目的

編譯組／綜合報導
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

休士頓東南近郊的巴沙迪那市(Pasadena)，一間狗旅館的業主在鐵籬上掛了「徵聘不笨的人」召工布幅，多數路過的人不禁大笑，但也有幾位附近居民因之怒不可遏。

KHOU電視台報導，18日(周二)一大早，經過「寵物樂翻天」(Pets Gone Wild)犬隻度假旅館的人無不被那幅紅白色的布條吸引，那上面寫著「NOW HIRING NON-STUPID PEOPLE」。業主帕森斯(Walter Parsons)向聞訊前來採訪的記者表示，他最近一直在招聘員工，但卻發現很難找到合適的人，上周他雇了一位年輕人，但那人整天一直在滑手機，他告誡這名新員工要專心照顧犬隻，但那人還是放不下手機，他只好把那人解雇，前後工作不滿三天。

於是他想別出心裁的吸引注意力，他和員工在亞馬遜(Amazon)網站上找召工的布幅，後來看到這幅「徵聘不笨的人」，每個人都哈哈大笑，於是他買下這條布幅掛上。多數看到的人都對世界當前的趨勢有同感，今天的員工總是被手機分心，讓做老闆的人搖頭嘆息，為什麼上班時間不能專注在工作上？那些開車時還在繼續滑手機的人，難道他們不覺得自己和他人的生命有價值？

但不是所有的人都覺得這幅布條很幽默，巴沙迪那居民泰勒小姐不願意公開她的姓氏，只說她叫Taylor N.，她認為這句話等於給過去的員工賞了一個耳光，因為他們是「笨蛋」才會被解僱。如果是想吸引注意，有很多其他的方式，不該用這種不專業、沒格調的方式來做廣告。把狗送到這裡度假的Sue女士則表示，她覺得布條很可愛(cute)。

帕森斯對Taylor N.的評語不置可否，他表示這幅布條已盡了它的功能，掛上以後24小時之內，他已經在許多前來應聘的人中找到三名應該是肯負責的人，這幅布條可以暫時收進抽屜裡，將來如果有需要，可能還會借助於它。

手機 旅館 亞馬遜

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