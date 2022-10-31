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府會缺語言服務 亞太裔投票低

編譯組／綜合報導
德州亞太裔團體正試圖跨越語言障礙，鼓勵AAPI選民出來投票。（Getty Images）
德州亞太裔團體正試圖跨越語言障礙，鼓勵AAPI選民出來投票。（Getty Images）

大選將屆，但亞太裔非營利組織Asian Texans for Justice今年9月的民調卻發現，過半的亞太裔德州人認為政府與議會並沒有認真提供多語言服務，協助不諳英語的亞太裔選民公平參與選舉。雖然在美國出生的第二代多半沒有英語溝通障礙，但是第一代移民的母語往往比英語好非常多，他們不投票的原因不是因為對政治冷感，而是看不懂每個候選人的主張，因此無法決定投誰。

就連Asian Texans for Justice的代理執行長Lily Trieu家裡也有同樣問題。她本人的英語當然沒問題，但是她的媽媽越南話卻比英文好很多，「如果政見能寫成越南語，媽媽就會知道該選誰了」。相對於西語裔或本來就懂英文的南亞後裔，亞太裔（AAPI）的語言障礙明顯嚴重許多且難以跨越，畢竟光是亞太裔只是個概稱，事實上包含百餘個民族、超過100種母語。

非營利組織AAPI Data的調查也發現，超過80%的亞太裔德州人在家裡只用母語，另有35%的英文能力不好。就全美而言，超過10%的亞太裔在家根本不說英語，因此選舉時語言帳礙特別明顯。當亞太裔逐漸成為德州第三大族群時，英語與西語之外的語言服務，重要性舊日趨重要。以下是各個亞太裔群體的情況。

越南語：目前是德州第三大語種，哈里斯縣早在2002年就提供越南語的選舉公報，泰倫特縣（Tarrant）2018年開始，達拉斯縣2022年稍早才開始提供。

韓語：相對於越南裔，韓裔在德州的人數也越來越多，但是韓裔社團9月對休士頓地區的調查卻發現，當地1萬4000名韓裔，有超過20%需要英語協助。調查同時發現，只會韓語的選民幾乎不會登記成選民。

南亞裔：包括印度裔、巴基斯坦裔、孟加拉裔，本來就有基本英語能力，但是年長者的英語能力還是有限。

兩黨為了吸引AAPI選票同樣不遺餘力，很多文宣與Q&A問答集都同步翻譯成越南文、韓文、華文與西班牙文，個別候選人甚至會設立不同語言的詢問專線。但是政客很可能說一套做一套，畢竟德州議會去年就通過禁令，限制在投票時有人伴同提供翻譯。雖然法案最後被聯邦法院駁回，但是倡議人士仍然擔心觸法的危險，因此不太願意積極提供語言服務。

三個亞太裔團體在今年7月的調查發現，至少42%的亞太裔需要投票時的語言服務。個別而言，華裔接近50%，越南裔與韓裔都超過50%。因此倡議團體希望，政黨不應該只是在選舉時才重視語言障礙，平時就應該多注意少數族群的議題，特別是亞太裔社群都很重視「見面三分情」，因此政治人物能夠到訪，會讓他們覺得「有大人物願意來，這件事應該很重要」。

越南 德州 韓裔

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