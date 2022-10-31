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奧斯汀甜莓農場 開放德州形狀迷宮

編譯組／綜合報導
甜莓農場四英畝大德州形狀迷宮。(Sweet Berry Farm網頁)
甜莓農場四英畝大德州形狀迷宮。(Sweet Berry Farm網頁)

位於奧斯汀西北邊約40哩的大理石瀑布市(Marble Falls)，一座農場開發出四英畝大的德州形狀迷宮(Texas-shaped maze)，如今正是德州秋高氣爽的時節，這是很適合全家同遊的好景點。

每年萬聖節之前，許多地方會有南瓜園(pumpkin patch)和迷宮讓小孩子去遊玩作樂，但是像甜莓農場(Sweet Berry Farm)這座規模四英畝的迷宮還是非常罕見。農場主人柯普蘭(Dan Copeland)指出，他是從22年前開始開放農場給遊客參觀，但是開發這座德州形狀迷宮是三年前的創意，接著就碰到了COVID-19大流行，因此今年才是第一次迎接大批遊客。

　他把迷宮命名為「2022年德州獨一迷宮」(2022 Uniquely Texas Maze)，這是比較適合年紀稍長的兒童和成人玩的，從入口進去以後，不只是要找到出口，一路上還要找到14個在其他州都沒有的城市名稱景點，全部都找到然後從出口走出，才算達成目標。這趟走迷宮之旅大約要45-60分鐘完成，因此要步行不算短的路程。

　對不能走長途的長者和幼兒，農場上還有兩座小迷宮，另外還有一個三英畝大的花園，裡面種植了許多種類的花朵，走在一片花海中令人不禁心情愉悅起來，遊客無不拿出手機拍照留念。農場是免費進入參觀的，但要走德州形狀迷宮是每人7元，6歲以下兒童在購票成人伴隨下可以免費同行，另外，農場上還有新鮮的莓果等產品供遊客選購。

　甜莓農場每周三休息，每星期日從上午11時開放至下午5時，另外的五天是上午8時30分開放至下午5時30分。甜莓農場的地址是1801 FM 1980, Marble Falls, TX 78654。

奧斯汀附近的甜莓農場。(Sweet Berry Farm網頁)
奧斯汀附近的甜莓農場。(Sweet Berry Farm網頁)

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