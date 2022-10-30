德州公校成績下滑但勝加州 與其他州相較表現也不錯

達拉斯晨報報導，美國國家教育 統計中心（National Center for Education Statistics）近期公布「國家教育進展評測」(National Assessment of Educational Progress，NAEP）成績顯示，德州 公立學校在新冠肺炎疫情 期間表現下滑，但相較其他州而言表現仍好。

好消息是，德州的分數在很大程度上，與全國平均成績沒有統計差異。四年級數學和八年級科學成績稍好，但八年級閱讀成績較差。

與其他人口眾多的州相比，德州在幾個方面分數明顯好於加州。與佛州、紐約州和喬治亞州相比則互有消長。

另一個好消息是，儘管德州白人與非裔或西裔學生間的分數差異雖大，但比大多數地區小得多，這意味著在種族／族裔群體中有了積極的結果。

德州面臨的一個挑戰，是被認定英語學習者學生比例很高。雖然數學提供雙語（英語和西語）評測，但閱讀評測則不允許使用。超過26％德州四年級學生和21%八年級學生屬於英語學習者。

相比之下，閱讀分數最高的麻州，只有13%四年級學生和7%的八年級學生為英語學習者。

而壞消息是，與其他各州一樣，德州分數低於2019年，尤其是數學。考慮到疫情破壞，此結果並不令人意外。

數學對學生而言不易掌握，若沒有線下課堂解釋，線上教學成效不會太好，這些影響抹去多年來在提高分數上取得的進展。在理想情況下，學生在數學達到更高標準的比例應該增加，確保替未來生活和工作做好準備。