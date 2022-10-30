我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

德州公校成績下滑但勝加州 與其他州相較表現也不錯

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，美國國家教育統計中心（National Center for Education Statistics）近期公布「國家教育進展評測」(National Assessment of Educational Progress，NAEP）成績顯示，德州公立學校在新冠肺炎疫情期間表現下滑，但相較其他州而言表現仍好。

好消息是，德州的分數在很大程度上，與全國平均成績沒有統計差異。四年級數學和八年級科學成績稍好，但八年級閱讀成績較差。

與其他人口眾多的州相比，德州在幾個方面分數明顯好於加州。與佛州、紐約州和喬治亞州相比則互有消長。

另一個好消息是，儘管德州白人與非裔或西裔學生間的分數差異雖大，但比大多數地區小得多，這意味著在種族／族裔群體中有了積極的結果。

德州面臨的一個挑戰，是被認定英語學習者學生比例很高。雖然數學提供雙語（英語和西語）評測，但閱讀評測則不允許使用。超過26％德州四年級學生和21%八年級學生屬於英語學習者。

相比之下，閱讀分數最高的麻州，只有13%四年級學生和7%的八年級學生為英語學習者。

而壞消息是，與其他各州一樣，德州分數低於2019年，尤其是數學。考慮到疫情破壞，此結果並不令人意外。

數學對學生而言不易掌握，若沒有線下課堂解釋，線上教學成效不會太好，這些影響抹去多年來在提高分數上取得的進展。在理想情況下，學生在數學達到更高標準的比例應該增加，確保替未來生活和工作做好準備。

德州 疫情 教育

上一則

合成裸照勒索青少年 9月8起

延伸閱讀

多州立法限縮設障礙 亞裔選民投票恐受限

多州立法限縮設障礙 亞裔選民投票恐受限
伊州閱讀與數學分數 連2年下降 遠低於疫前

伊州閱讀與數學分數 連2年下降 遠低於疫前
電氣化+裝LED燈 亞當斯斥資40億 打造綠色學校

電氣化+裝LED燈 亞當斯斥資40億 打造綠色學校
抗疫有成 張志堅獲加州教委協會金鐘獎

抗疫有成 張志堅獲加州教委協會金鐘獎
德州提前投票 首周200萬人 達拉斯附近各縣投票率高

德州提前投票 首周200萬人 達拉斯附近各縣投票率高
場邊人語／教頭回爐 德州有路

場邊人語／教頭回爐 德州有路

熱門新聞

普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
瑞貝卡克拉克警覺得野牛正要衝向她，開始死命奔逃。(Rebecca Clark抖音)

帽石峽谷州立公園 女遊客遭野牛撞飛

2022-10-24 14:08
在戶外看到沒有主人在身旁的狗時，可小心接近狗兒並察看是否掛有狗牌。 (記者陳曼玲／攝影)

3種狗狗可賣10萬… 竊案暴增40% 專家籲寵物裝晶片

2022-10-26 16:35
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
亞城都會區的平均房貸利率在過去一年持續飆漲，房地產市場明顯陷入衰退。(美聯社)

房貸利率暴漲 亞城房市衰退 9月大都會區售出7450套房

2022-10-28 15:48

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活