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學生揮舞手槍毆人 羅利特高中受驚嚇

編譯組／綜合報導
羅利特高中（Rowlett High School）28日發生襲擊事件，警方在校園內發現一把上膛的槍，在學生餐廳內帶走三名學生。（FOX 4）
羅利特高中（Rowlett High School）28日發生襲擊事件，警方在校園內發現一把上膛的槍，在學生餐廳內帶走三名學生。（FOX 4）

FOX 4電視台報導，加蘭德獨立學區（Garland ISD）羅利特高中（Rowlett High School）28日發生襲擊事件，警方在校園內發現一把上膛的槍，拘留三名學生。事發後，學校一度封鎖校園。

警方指出，這起事件發生於當天上午10時50分左右，這名學生向在President George Bush Highway 4700號街區的學校擔任資源官的羅利特警察報案。

這名學生告訴警方，他在二樓男廁中，遭另外三名學生襲擊，其中一人揮舞著一把手槍，用手槍毆打他。警方稱，該名學生受到輕傷。

根據羅利特高中餐廳內拍攝的手機影片上顯示，學生戴著手銬，被警察帶離。

這所高中隨即進入「安全待命」（secure and hold）情況約三個半小時。這意味著學生們在羅利特警局和學區調查時需留在教室內，無人能進出校園。警方表示，校外還部署更多警力。

許多家長得知消息，焦急得在校外等待最新情況。Sally Esparza於午餐時收到女兒短訊，「有人拿著槍」她回憶道。

也有家長緊急離開工作崗位趕到學校。Saul Romero說，「兒子很害怕，發送訊息給我，我就趕來了。」

至當天下午2時15分左右，警方以嚴重襲擊罪名拘留三名學生，他們被送往達拉斯縣青少年拘留中心。因未成年，警方並未公布其身分。

學區也向家長通報有關該高中涉及武器與學生的事件聲明，但聲明中僅籠統提到一種武器，並未提到槍枝。

學區指出，該高中無金屬探測器，但強調學區對武器採零容忍政策，被捕的三名學生不得重返校園。

學區 警察 手機

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