與肯爺合建校 五角表態又刪文

饒舌歌手五角表態，可以考慮在休士頓合建學校。（取自五角的Instagram帳號）

饒舌歌手「肯爺」肯伊・威斯特（Kanye West，現改名為Ye）惹起的風波接連不斷。加州 的K-12學校Donda Academy因為贊助人肯爺的反猶太 發言陷入要關不關的疑雲後，肯爺竟然又在Instagram貼文表示，他想和同行「五角」（50 Cent，Curtis Jackson）在休士頓 另開一間Donda Academy。而最懸疑的是，五角一度回覆認真考慮，但之後又砍文，搞得外界一頭霧水。

「肯爺」的連串反猶發言惹火Adidas、Gap、Footlocker等聯名商，這兩天Skechers還將不請自來的肯爺架出總部，他的風波恐怕短期間都不會平息了。但肯爺在Instagram解封後，重貼之前的一篇貼文，表示五角願意與他一起在休士頓另蓋一間Donda Academy。五角稍後貼了又刪的回覆則說，「OK YE，來去休士頓蓋學校吧，但是要等風頭過去，現在可是連聯邦都盯上你了」。

不過，五角稍後在自己的Instagram帳號貼文，應該是對肯爺喊話，「你得知道我的意願，我從來沒蓋過學校，我也許會願意在休士頓蓋一間」。原本住在紐約的五角，最近才在休士頓買了房子，還去看了NBA比賽。

在肯爺被Instagram封鎖帳號之前，五角也曾回覆他的貼文，認為肯爺太過頭了，最好買台最喜歡的車，奔向夕陽，打包吧。而內文也提到，「大家都被你的鬼扯惹火了，你現在最應該學的就是把鳥嘴閉上，……你只會惹火大家，冷靜！」

至於剪不斷理還亂的加州Donda Academy，先前才向媒體表示，他們要到2023年9月才會復校，但署名「Parents of Donda」的郵件卻向媒體爆料，Donda Academy事實上已經恢復上課。