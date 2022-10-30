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合成裸照勒索青少年 9月8起

編譯組／綜合報導
假裸照詐騙青少年，德州休士頓9月已發生八起。（Unsplash網頁）
假裸照詐騙青少年，德州休士頓9月已發生八起。（Unsplash網頁）

裸照勒索已經不是新聞了，但是歹徒現在又有新手法，索取無辜青少年的臉部照片，然後合成製成裸照，並威脅要向其他好友、師長公開，以獲得匯款。

休士頓Crime Stoppers的執行長Rania Mankarious說，單是9月就已經發生八起，受騙的都是未成年男孩。最新一起發生在「潔美」的17歲兒子身上。

化名「潔美」的媽媽說，她的小孩先是在Snapchat接到一名「女孩」的訊息，說他們有共同的朋友，因此想在Instagram追蹤他。「女孩」後來先是要求男生給她一張臉部照片，因為這沒什麼好奇怪的，因此男孩傳了，但過沒幾分鐘，「女孩」卻回傳一張男孩的裸照，並要男孩匯款，不然就要傳給所有人看。

男孩最後用了生日拿到的200元給了「女孩」，但是對方還要更多，驚慌失措的男孩這才向父母求救。「潔美」說，雖然她察覺照片是假的，但是確實幾可亂真，相信其他人收到也會覺得是她兒子。「潔美」說，她們最後決定不理不睬，對方目前也沒有進一步動作，但是她還是認為，歹徒太過分了，不應該這樣對待未成年人。

Rania Mankarious說，「偽照」詐騙案越來越多，這就是以騙財為目標的性勒索（sextortion），歹徒通常偽裝成朋友的朋友，或是其他球隊的教練，取得信任後再索要看似無傷大雅的照片。但是歹徒都會將當事人與情色照片合成，然後再勒索當事人。因此防備這類詐騙的方法包括：

・不要繼續聯絡。

・記錄所有過程。

・不要匯款，也不要搭理其他要求。

・通報聯調局（FBI）、檢方的兒童網路犯罪部門（Internet Crimes Against Children）與當地警察

・發布社交媒體通告，告知其他人你遭到詐騙，要他們不要上當。

・家長則應該誠實告知小孩真相，並成為他們堅實的夥伴。

詐騙 警察 休士頓

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