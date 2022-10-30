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亞裔選舉聯盟宣講會 鼓勵華人投票

記者封昌明／休士頓報導
休士頓「亞裔選舉聯盟」首屆主席楊德清（左二）率聯盟成員亮相，右一為哈里斯縣縣選務辦公室華裔社區統籌黃思賢。（記者封昌明／攝影）
休士頓「亞裔選舉聯盟」首屆主席楊德清（左二）率聯盟成員亮相，右一為哈里斯縣縣選務辦公室華裔社區統籌黃思賢。（記者封昌明／攝影）

繼日前華裔參選人周浩恩在黨內初選高票落選，華人投票數屈指可數，激起華人一片鼓勵投票的聲浪，安穩保險負責人楊德清被華人社團推選為首屆「亞裔選舉聯盟」Asian American Voting Alliance(AAVA)主席，10月29日他在美南銀行社區活動中心舉行首次「美國選舉制度宣講會」吸引了多位僑社重量級的人物出席參與討論華人投票的重要性。

楊德清說亞裔選舉聯盟(亞盟)是個無黨派組織，致力推動美國亞裔投票並參與選舉活動。亞盟成立於今年9月份，是政治中立組織，沒有黨派傾向。致力推動在華人群體普及選舉知識，幫助華人進行選民登記，提高華人投票率，提高華人在美國的社會地位為宗旨。

此次選舉教育講座主題為「美國中期選舉須知科普」，協辦單位有：中國人活動中心、美南河南同鄉會、美國華人消費協會、川渝同鄉會、東北同鄉會、休斯顿江西同鄉會、環球之星公益聯盟、全美客家聯誼會等。

應邀出席的有：亞盟主席楊德清、廣東同鄉會前會長陳灼剛、國際管理區區長李蔚華、中國人活動中心董事長陳珂、執行長方一川、董事楊萬青、心臟科醫生豐建偉等，他們分就個人的投票經驗，鼓勵民眾出來投票。

哈里斯縣縣選務辦公室華裔社區統籌黃思賢攜來許多選選票樣本及相關說明，分發給到場的民眾，並說明此次美國期中選舉的注意事項，並就亞裔選民的投票率 、「哈里斯縣的雙語選舉計畫」等多個民眾所關心的議題進行專題演說。

華人 投票 亞裔

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