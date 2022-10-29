中華文化服務中心 11月5日慈善晚宴

中華文化服務中心將在2022年11月5日舉辦「2022展翅鳳凰．昂首雲霄」 （Rising Above, A Celebration of Resilience）慈善晚宴，由Rocky和Tracy Lai以及Vican和Stephanie Sun兩對夫婦共同擔任晚宴聯合主席。

今年的慈善晚宴旨在表彰過去一年中為社區做出巨大貢獻的人士和機構，並以此激勵社區勇往直前，克服困難。 在晚宴中，聯合主席將為三位傑出人士頒發社區貢獻獎：

Scott McClelland, President of H-E-B Food and Drug Stores

Hong Ogle, President of Bank of America Houston

Alice Mao, MD and Matthew Brams, MD

晚會將由文化中心中文學校校友曹國韻主持，並邀請了亞美舞蹈團表演「鳳凰展翅」，中心青少年項目表演「獅子舞」，以及老年日照中心表演「夏威夷 舞蹈」，節目可謂精彩紛呈。

中華文化服務中心是一個提供綜合服務的非盈利組織，由董事會主席張文華和執行長華啟梅領導，其使命是通過教育 、文化和社會服務項目來作為融通中西的橋梁。中心始建於1979年，前身為一所中文學校，在1989年首次獲得公共資金，並在1991年成為聯合勸募成員之一，由此將服務內容延伸到幼兒早教、課後和夏季青少年項目、職業培訓、金融教育、社會服務等方面，並爲年長者提供健康保健及日照中心等服務。文化中心還長期為社區舉辦藝術和文化活动，包括亞洲文化之旅項目和年度農曆新年園遊會。欲瞭解中心更多詳情，請致電（713）271-6100，或電郵至[email protected]。