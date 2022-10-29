我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

中華文化服務中心 11月5日慈善晚宴

【休士頓訊】

中華文化服務中心將在2022年11月5日舉辦「2022展翅鳳凰．昂首雲霄」 （Rising Above, A Celebration of Resilience）慈善晚宴，由Rocky和Tracy Lai以及Vican和Stephanie Sun兩對夫婦共同擔任晚宴聯合主席。

今年的慈善晚宴旨在表彰過去一年中為社區做出巨大貢獻的人士和機構，並以此激勵社區勇往直前，克服困難。 在晚宴中，聯合主席將為三位傑出人士頒發社區貢獻獎：

Scott McClelland, President of H-E-B Food and Drug Stores

Hong Ogle, President of Bank of America Houston

Alice Mao, MD and Matthew Brams, MD

晚會將由文化中心中文學校校友曹國韻主持，並邀請了亞美舞蹈團表演「鳳凰展翅」，中心青少年項目表演「獅子舞」，以及老年日照中心表演「夏威夷舞蹈」，節目可謂精彩紛呈。

中華文化服務中心是一個提供綜合服務的非盈利組織，由董事會主席張文華和執行長華啟梅領導，其使命是通過教育、文化和社會服務項目來作為融通中西的橋梁。中心始建於1979年，前身為一所中文學校，在1989年首次獲得公共資金，並在1991年成為聯合勸募成員之一，由此將服務內容延伸到幼兒早教、課後和夏季青少年項目、職業培訓、金融教育、社會服務等方面，並爲年長者提供健康保健及日照中心等服務。文化中心還長期為社區舉辦藝術和文化活动，包括亞洲文化之旅項目和年度農曆新年園遊會。欲瞭解中心更多詳情，請致電（713）271-6100，或電郵至[email protected]

教育 夏威夷

上一則

2022年美國亞裔保險理財協會年會　芝加哥盛大舉行

下一則

美南青年跨域論壇 專家學者助僑青規畫職涯

延伸閱讀

法拉盛脫貧 華人：須消除年齡歧視

法拉盛脫貧 華人：須消除年齡歧視
北加中文學校聯合會 睽違3年教學研討

北加中文學校聯合會 睽違3年教學研討
內陸新建案緊鄰艾辛諾湖 阿詩蘭泉社區47.6萬起跳

內陸新建案緊鄰艾辛諾湖 阿詩蘭泉社區47.6萬起跳
費城中華婦女聯誼會24週年慶暨新屆職員就職典禮

費城中華婦女聯誼會24週年慶暨新屆職員就職典禮
防颶風肆虐 紐約兩橋社區5.2億元防洪 2026完工

防颶風肆虐 紐約兩橋社區5.2億元防洪 2026完工
中文學校聯合會前會長姜良淼病逝 11 / 5告別式

中文學校聯合會前會長姜良淼病逝 11 / 5告別式

熱門新聞

華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）

台灣之光 首位台裔蕭美琛榮登發明家名人堂

2022-10-19 02:05
瑞貝卡克拉克警覺得野牛正要衝向她，開始死命奔逃。(Rebecca Clark抖音)

帽石峽谷州立公園 女遊客遭野牛撞飛

2022-10-24 14:08

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認