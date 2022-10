推文「艾伯特要下令屠殺偷渡客」 紐郵：遭駭

紐約郵報(New York Post)的官方推特網頁上,27日清晨出現了一些「驚人」的新聞,其中的一則標題是「艾伯特宣布將開始屠殺偷渡客 」,郵報主管向外宣稱是網頁遭駭,但知情者透露是內部「流氓員工」(rogue employee)的惡搞。

與艾伯特州長相關的這則「駭人聽聞」,起頭是艾伯特發言的一張照片,標題則是「I will order Border Patrol to start slaughtering illegals」(我將命令邊防人員開始屠殺非法者),之下還有一個鏈結,但那個鏈結似乎沒有連到任何其他資訊。雖然紐約郵報很快就發現這個問題,把那些假新聞刪除,但已有一些網友留下畫面,並把畫面轉傳給其他網友。

邊界偷渡的問題是艾伯特主打的競選標題,他看出多數德州 人不認同拜登政府任由偷渡客進入美國申請庇護的寬鬆政策,他提出的「孤星計畫」(Lone Star Program)規模有40億元之多,包括動員德州國民兵(National Guard)和地方執法人員(local law enforcement)協助防邊,並斥資繼續興建邊界高牆,而且還雇用許多巴士把抓到的偷渡客送到民主黨掌政的大城市,包括紐約、華府和芝加哥。

其他帶有濃厚暴力與種族歧視色彩的推文,包括「We Must Assassinate AOC for America」(我們必須為美國刺殺歐凱秀),歐凱秀(Rep. Alexandria Ocasio-Cortez)是紐約州民主黨進步派的國會眾議員,她深受保守人士痛恨。另外還有一則是「Eric Adams Is NYC's Fried Chicken Eating Monkey」(亞當斯市長是紐約市吃炸雞的猴子)。

這些推文顯然引起一些反響,不過紐約郵報跟紐約時報 (New York Times)的形象迥異,紐約時報是全球最受尊重的正道傳媒之一,但紐約郵報帶著十足的八卦味,所以讀到的人心裡本來就抱著懷疑的心態,並沒有人深信之。11月8日的投票已近在眼前,想必艾伯特很喜歡這個假新聞,保守派的人會更支持他強硬的反移民主張。