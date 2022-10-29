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推文「艾伯特要下令屠殺偷渡客」 紐郵：遭駭

編譯組／綜合報導

紐約郵報(New York Post)的官方推特網頁上，27日清晨出現了一些「驚人」的新聞，其中的一則標題是「艾伯特宣布將開始屠殺偷渡客」，郵報主管向外宣稱是網頁遭駭，但知情者透露是內部「流氓員工」(rogue employee)的惡搞。

與艾伯特州長相關的這則「駭人聽聞」，起頭是艾伯特發言的一張照片，標題則是「I will order Border Patrol to start slaughtering illegals」(我將命令邊防人員開始屠殺非法者)，之下還有一個鏈結，但那個鏈結似乎沒有連到任何其他資訊。雖然紐約郵報很快就發現這個問題，把那些假新聞刪除，但已有一些網友留下畫面，並把畫面轉傳給其他網友。

邊界偷渡的問題是艾伯特主打的競選標題，他看出多數德州人不認同拜登政府任由偷渡客進入美國申請庇護的寬鬆政策，他提出的「孤星計畫」(Lone Star Program)規模有40億元之多，包括動員德州國民兵(National Guard)和地方執法人員(local law enforcement)協助防邊，並斥資繼續興建邊界高牆，而且還雇用許多巴士把抓到的偷渡客送到民主黨掌政的大城市，包括紐約、華府和芝加哥。

其他帶有濃厚暴力與種族歧視色彩的推文，包括「We Must Assassinate AOC for America」(我們必須為美國刺殺歐凱秀)，歐凱秀(Rep. Alexandria Ocasio-Cortez)是紐約州民主黨進步派的國會眾議員，她深受保守人士痛恨。另外還有一則是「Eric Adams Is NYC's Fried Chicken Eating Monkey」(亞當斯市長是紐約市吃炸雞的猴子)。

這些推文顯然引起一些反響，不過紐約郵報跟紐約時報(New York Times)的形象迥異，紐約時報是全球最受尊重的正道傳媒之一，但紐約郵報帶著十足的八卦味，所以讀到的人心裡本來就抱著懷疑的心態，並沒有人深信之。11月8日的投票已近在眼前，想必艾伯特很喜歡這個假新聞，保守派的人會更支持他強硬的反移民主張。

偷渡客 德州 紐約時報

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