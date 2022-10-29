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烏瓦德小學槍案當背景 反艾伯特廣告又一波

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特再度遭逢政治攻擊。（艾伯特臉書）
德州州長艾伯特再度遭逢政治攻擊。（艾伯特臉書）

來自德拉瓦州的反艾伯特勢力再度出招。這次的影音廣告是以德州州長艾伯特（Greg Abbott）的談話為背景音，配上烏瓦德槍擊案兇嫌向教室開槍的畫面，再度掀起艾伯特不願管制槍械的論戰。

德拉瓦州近來似乎成為反艾伯特勢力的根據地，先是當地註冊的Coulda Been Worse LLC宣稱耗資600萬元買下休士頓與奧斯汀的廣告時段，接著是同樣於當地註冊的No It Couldn't LLC本周發動上述廣告。兩家公司的名稱都來自艾伯特在烏瓦德槍擊案後的發言，「it could have been worse.」（情況可能更糟），針對意味濃厚。不過德州論壇報的最新報導指出，Coulda Been Worse LLC的廣告預約已經取消。

No It Couldn't LLC這次推出的30秒廣告「Side Effect」，以艾伯特2021年簽署手槍鬆綁法案時的發言為背景，搭配上烏瓦德槍擊案兇嫌拉莫斯（Salvador Ramos）進入羅布小學（Robb Elementary）的畫面。先是由旁白說在El Paso、Sutherland Springs與Santa Fe事件後，許多警察都跟艾伯特說他的鬆綁法案很危險，接著換成艾伯特當時的說法，稱「通過這個法案挺不錯的」，然後畫面切換成羅布小學內部監視器，顯示拉莫斯正在向教室掃射。

2021年的法案，意在允許德州人不必取得執照或接受訓練就能取得手槍。艾伯特除了法案通過後的上述發言，還曾在2021年5月強調，「記得我們通過公開攜槍與校園攜槍時，反對者都說『哇，大槍戰要來了』，但是事實上並沒有，我不認為這次的法案有什麼副作用，對它能夠過關，我還挺開心的」。而「副作用」（bad side effect）就是這次廣告「Side Effect」命名的由來。

除了這支廣告，已經展開的提前投票也讓烏瓦德槍擊案受害家屬的聲音再度成為主流，他們對艾伯特「一指致敬」的照片瘋傳。一名母親在推特轉發時說，「民選官員注意了，如果我們的小孩不安全，你們的飯碗也將不保！」。另一名家長則說，「（這張照片）就是我們烏瓦德父母最好的提醒，以免大家忘記了這回事。」

槍擊 德州 德拉瓦州

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