我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登11月訪埃及、赴亞洲出席東協峰會 賀錦麗接續出訪

搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

美南青年跨域論壇 專家學者助僑青規畫職涯

【休士頓訊】
活動與會者大合照。（僑教中心提供）
活動與會者大合照。（僑教中心提供）

由休士頓華僑文教服務中心主辦，美南大專院校聯合校友會協辦的「2022年職涯跨域菁英論壇」10月16日於文教中心舉行。這場針對僑青職涯發展規畫的論壇主題為「經營自我價值，提昇未來潛能」，吸引逾70位台灣留學生及美南地區各高中、大學生報名參加。中心主任王盈蓉、副主任黃依莉及美南大專院校聯合校友會會長何怡中全程參與，期藉專家學者提引，加強青年學子發展職能，確認個人職涯方向，為進入職場做好準備。

當天活動分為上下午兩場進行，上午場邀請「拓連科技」（Noodoe Inc. ）總裁張敏君擔任主講嘉賓，以「挫折與挑戰，化妝的祝福」為題講述自身海外職涯經驗與自我反思，鼓勵在場青年認識自我潛能，持續進修，面對挫折時也應抱持正面積極、務實樂觀的心態。演講內容切中僑青心聲，反應熱烈。

下午場依照參與者個人背景及需求，分由不同講者及於不同場地舉行，參與的僑青可自行挑選有興趣的課程進場聆聽。下午課程分為四類主題，包含由林曉凡、蔡米惠、翁嘉成、陳俊名主持的「專業領域介紹-醫學、電機、法律、商學」，翁履中、丁偉倫主講的「認識、行銷自我、塑造形象-以Public Speaking、Linkedln為例」，由蘇栢斌、王司文、郭原宏講述的「第二學位效益分析、職場轉職」，以及陳志穎、劉俊彥報告的「實習、自我增值、投資未來」。

何怡中致詞感謝僑教中心的大力支持，希望藉由職場成功人士現身說法，幫助在地僑青規畫個人生涯，同時拓展他們的生活範圍，加強美南地區年輕一代的聯繫交流。王盈蓉表示僑委會相當重視海外僑青，鼓勵年輕台美人走進僑社，關心台灣事務，像是僑教中心近來設置的僑青基地「白領居」就是提供給年輕族群使用的空間，歡迎大家善加利用。當天「白領居」也放置了僑胞服務手冊及i僑卡易拉展進行宣傳，參與的僑青紛紛拿出手機掃描QR Code一探究竟，對於i僑卡申請及使用方式也提出詢問，皆由中心同仁一一答覆，而僑委會積極運用數位科技推廣智能僑務的做法，也讓僑青讚賞。

白領居內僑青輕鬆聆聽座談。（僑教中心提供）
白領居內僑青輕鬆聆聽座談。（僑教中心提供）
王盈蓉(左六)、何怡中(左一)、張敏君(左五)及講師們合照。（僑教中心提供）
王盈蓉(左六)、何怡中(左一)、張敏君(左五)及講師們合照。（僑教中心提供）

醫學 投資 手機

上一則

德州提前投票 首周200萬人 達拉斯附近各縣投票率高

下一則

新州布隆費德學院 併入蒙特克萊爾州大

延伸閱讀

華府輔大校友會聯誼 陳思宏分享「鬼地方」

華府輔大校友會聯誼 陳思宏分享「鬼地方」
推廣台灣 FASCA辦舞獅觀摩賽

推廣台灣 FASCA辦舞獅觀摩賽
東吳華府校友會 10/29秋季健行聚餐

東吳華府校友會 10/29秋季健行聚餐
金山華埠、矽谷僑青 舞獅交流

金山華埠、矽谷僑青 舞獅交流
華府僑教中心民俗文化教師研習 王怡閔教中國結

華府僑教中心民俗文化教師研習 王怡閔教中國結
達拉斯急難救助會 慶僑委會90周年

達拉斯急難救助會 慶僑委會90周年

熱門新聞

華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00
隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
登上美國發明家名人堂的首位台裔科學家蕭美琛。（取自美國發明家名人堂官網）

台灣之光 首位台裔蕭美琛榮登發明家名人堂

2022-10-19 02:05
瑞貝卡克拉克警覺得野牛正要衝向她，開始死命奔逃。(Rebecca Clark抖音)

帽石峽谷州立公園 女遊客遭野牛撞飛

2022-10-24 14:08

超人氣

更多 >
北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺
僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺

僱兇殺女友徐麗麗 73歲華男剛進獄就自殺
你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們

你正在喝嗎？這12類飲品 最好立刻戒掉它們
舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫

舊金山住處遭歹徒闖入 裴洛西丈夫保羅遭攻擊送醫
裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認