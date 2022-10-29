美南青年跨域論壇 專家學者助僑青規畫職涯

活動與會者大合照。（僑教中心提供）

由休士頓華僑文教服務中心主辦，美南大專院校聯合校友會協辦的「2022年職涯跨域菁英論壇」10月16日於文教中心舉行。這場針對僑青職涯發展規畫的論壇主題為「經營自我價值，提昇未來潛能」，吸引逾70位台灣留學生及美南地區各高中、大學生報名參加。中心主任王盈蓉、副主任黃依莉及美南大專院校聯合校友會會長何怡中全程參與，期藉專家學者提引，加強青年學子發展職能，確認個人職涯方向，為進入職場做好準備。

當天活動分為上下午兩場進行，上午場邀請「拓連科技」（Noodoe Inc. ）總裁張敏君擔任主講嘉賓，以「挫折與挑戰，化妝的祝福」為題講述自身海外職涯經驗與自我反思，鼓勵在場青年認識自我潛能，持續進修，面對挫折時也應抱持正面積極、務實樂觀的心態。演講內容切中僑青心聲，反應熱烈。

下午場依照參與者個人背景及需求，分由不同講者及於不同場地舉行，參與的僑青可自行挑選有興趣的課程進場聆聽。下午課程分為四類主題，包含由林曉凡、蔡米惠、翁嘉成、陳俊名主持的「專業領域介紹-醫學 、電機、法律、商學」，翁履中、丁偉倫主講的「認識、行銷自我、塑造形象-以Public Speaking、Linkedln為例」，由蘇栢斌、王司文、郭原宏講述的「第二學位效益分析、職場轉職」，以及陳志穎、劉俊彥報告的「實習、自我增值、投資 未來」。