我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

休士頓中華公所共同主席賴李迎霞 現身中國人活動中心投票

記者封昌明／休士頓報導
休士頓中華公所共同主席賴李迎霞支持中國人活動中心，成為華埠第一個早期投票的地點。 （記者封昌明／攝影）
休士頓中華公所共同主席賴李迎霞支持中國人活動中心，成為華埠第一個早期投票的地點。 （記者封昌明／攝影）

休士頓中華公所共同主席賴李迎霞為支持中國人活動中心，成為華埠第一個早期投票的地點，於10月27日親往投票，並盛讚哈里斯(Harris)縣選務單位重視華人社區的選民的行動，她呼籲所有華人同胞都出來投票，用選票發出聲音。

李迎霞說，她日前在僑教中心二樓邀集各個同鄉會、公所及華僑組織代表會面。請哈里斯縣選務辦公室華裔社區代表黃思賢（Shirley Wong） 於會議上向各界華橋組織代表展示新款投票機，並以簡報向華人社區代表介紹如何登記成為選民參與11月的期中選舉。

哈里斯縣選務辦公室提醒民眾，10 月 28 日(周五)是合資格通過郵遞投票的選民提交 11 月 8 日選舉的郵遞選票申請截止日。這不適用於在 2022 年初已成功申請並已收到今年所有選舉可郵遞選票的人士。

新的德州法律要求選民在申請表中適當部分，提供他們的德州駕駛執照號碼、德州身分證號碼或社會安全號碼的最後四位數字。這是一個可供下載的教學視頻，概述了這些步驟。若未能在申請表中提供與您選民記錄中完全相同的身分證明號碼，可能會導致申請被標記為有待更正。

以下是一些有用的選民提示，以避免延遲申請：

撥打 (713) 755-6965 聯繫縣選舉。選民服務團隊致力於引導選民完成郵寄選票的填寫過程。有操流利的英語、西班牙語、越南語和中文的接線員接聽。

提供兩種形式的身分證件。即使指示只要求一個，但確保申請不被拒絕的最佳方法是同時提供德州駕照、身分證和社會安全號碼的最後四位數字。

在申請中提供聯繫電子郵件或電話號碼，以便選務團隊可以立即聯繫並解決申請的任何問題，以盡量減少潛在的延誤。

寄回郵遞選票時，選民應將選票放入綠色保密信封，然後將保密信封放入紫色的郵遞選票回郵信封。在密封選票放入回郵信封之前，選民需要填寫信封蓋下的身分識別資料。與申請類似，選務辦公室建議選民提供兩個身分證號碼。 密封信封後，選民需要在封蓋上的紅框內簽名。

重要提示：哈里斯縣的選票是德州最長的選票。出於這個原因，通過郵遞選票的選民需要在他們的紫色郵遞選票回郵信封上貼上兩張Forever Stamp郵票，並且必須在 11 月 8 日(周二)之前蓋上郵戳，並於11 月 9 日下午 5 時之前到達選務選辦公室。 郵遞選票包裹中已經包含有關郵費的說明。

如果選民選擇親身遞交郵遞選票，他們只能在選舉日晚上 7 時之前在NRG Arena D 大廳（1 NRG Parkway，Houston，Texas 77054）親身交回郵遞選票。寄回郵遞選票時，選民必須出示認可的身份證明文件。

如需更多信息，包括選票樣本和投票地點，可在未來幾周瀏覽 HarrisVotes.com，並在 Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注 @HarrisVotes。請致電 (713) 755-6965 聯繫Harris縣選務辦公室。

投票 德州 華人

上一則

亞城台灣人高球會 11月7日感恩盃聯盟賽揮桿

下一則

新州艾薩克斯郡掃黑 41通緝犯落網

延伸閱讀

哈里斯縣地區總檢察長 宣導防家暴

哈里斯縣地區總檢察長 宣導防家暴
聖路易校園槍案 兇手攜600發子彈 稱「大規模殺人完美風暴」

聖路易校園槍案 兇手攜600發子彈 稱「大規模殺人完美風暴」
2020票數出錯 哈里斯縣稱已改善

2020票數出錯 哈里斯縣稱已改善
聖路易校園槍案 兇手攜600發子彈：大規模殺人完美風暴

聖路易校園槍案 兇手攜600發子彈：大規模殺人完美風暴
大選提前投票首日 新投票機引焦慮

大選提前投票首日 新投票機引焦慮
德州16歲雙胞胎遭上手銬、餓肚一周 狠心媽被捕

德州16歲雙胞胎遭上手銬、餓肚一周 狠心媽被捕

熱門新聞

隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
物價高升迫使餐館提高價格，新州一居民出外吃早餐，點了一份法國吐司竟要22元感到震驚。(Getty Images)

牛肉漲1倍、雞肉漲3倍…新州物價飆漲 居民減少外食

2022-10-20 13:11

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議