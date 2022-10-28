休士頓中華公所共同主席賴李迎霞 現身中國人活動中心投票

休士頓中華公所共同主席賴李迎霞支持中國人活動中心，成為華埠第一個早期投票的地點。 （記者封昌明／攝影）

休士頓中華公所共同主席賴李迎霞為支持中國人活動中心，成為華埠第一個早期投票 的地點，於10月27日親往投票，並盛讚哈里斯(Harris)縣選務單位重視華人 社區的選民的行動，她呼籲所有華人同胞都出來投票，用選票發出聲音。

李迎霞說，她日前在僑教中心二樓邀集各個同鄉會、公所及華僑組織代表會面。請哈里斯縣選務辦公室華裔社區代表黃思賢（Shirley Wong） 於會議上向各界華橋組織代表展示新款投票機，並以簡報向華人社區代表介紹如何登記成為選民參與11月的期中選舉。

哈里斯縣選務辦公室提醒民眾，10 月 28 日(周五)是合資格通過郵遞投票的選民提交 11 月 8 日選舉的郵遞選票申請截止日。這不適用於在 2022 年初已成功申請並已收到今年所有選舉可郵遞選票的人士。

新的德州 法律要求選民在申請表中適當部分，提供他們的德州駕駛執照號碼、德州身分證號碼或社會安全號碼的最後四位數字。這是一個可供下載的教學視頻，概述了這些步驟。若未能在申請表中提供與您選民記錄中完全相同的身分證明號碼，可能會導致申請被標記為有待更正。

以下是一些有用的選民提示，以避免延遲申請：

撥打 (713) 755-6965 聯繫縣選舉。選民服務團隊致力於引導選民完成郵寄選票的填寫過程。有操流利的英語、西班牙語、越南語和中文的接線員接聽。

提供兩種形式的身分證件。即使指示只要求一個，但確保申請不被拒絕的最佳方法是同時提供德州駕照、身分證和社會安全號碼的最後四位數字。

在申請中提供聯繫電子郵件或電話號碼，以便選務團隊可以立即聯繫並解決申請的任何問題，以盡量減少潛在的延誤。

寄回郵遞選票時，選民應將選票放入綠色保密信封，然後將保密信封放入紫色的郵遞選票回郵信封。在密封選票放入回郵信封之前，選民需要填寫信封蓋下的身分識別資料。與申請類似，選務辦公室建議選民提供兩個身分證號碼。 密封信封後，選民需要在封蓋上的紅框內簽名。

重要提示：哈里斯縣的選票是德州最長的選票。出於這個原因，通過郵遞選票的選民需要在他們的紫色郵遞選票回郵信封上貼上兩張Forever Stamp郵票，並且必須在 11 月 8 日(周二)之前蓋上郵戳，並於11 月 9 日下午 5 時之前到達選務選辦公室。 郵遞選票包裹中已經包含有關郵費的說明。

如果選民選擇親身遞交郵遞選票，他們只能在選舉日晚上 7 時之前在NRG Arena D 大廳（1 NRG Parkway，Houston，Texas 77054）親身交回郵遞選票。寄回郵遞選票時，選民必須出示認可的身份證明文件。

如需更多信息，包括選票樣本和投票地點，可在未來幾周瀏覽 HarrisVotes.com，並在 Twitter、Facebook 和 Instagram 上關注 @HarrisVotes。請致電 (713) 755-6965 聯繫Harris縣選務辦公室。