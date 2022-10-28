我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔擁槍派：只要有槍 就不會無助地死去

槍枝武器該不該管制 亞裔族群看法不同

再三查核 避免誤信選舉謠言

編譯組／綜合報導
德州州務卿John Scott在SOS 101頻道解說德州選制。（取自SOS 101 YouTube頻道）
德州州務卿John Scott在SOS 101頻道解說德州選制。（取自SOS 101 YouTube頻道）

選舉謠言（disinformation）與一般誤傳（misinformation）不同，disinformation是人為刻意製造出來的錯誤訊息。在大選將屆的時刻，不論哪個陣營都有可能散布謠言，KPRC電視台提醒，對付謠言的唯一辦法就是多方查證。

不過查證並不容易，例如哈里斯縣的選務官Clifford Tatum就直接了當地說，本縣沒有預算對抗謠言。但是德州選民還是有其他管道可以查證，例如多看幾個媒體報導。聯邦眾議院已經針對今年大選提出解決方案，由民主黨主導的國會當然說法會與共和黨不同；德州州務卿也有針對大選的謠言澄清專業，依Secretary of State命名為SOS 101系列影片，第一集就是介紹德州的投票系統（https://www.youtube.com/watch?v=h_KqIVmykWw）。

政治學者則認為，選舉謠言很多都是基於既定成見，因為選民這樣相信，所以就會相信這樣的謠言，而刻意忽視不同意見。例如對德州選務系統的質疑就是一個例子，事實上選務系統沒有問題，雖然有些零星、小型的舞弊案件，但是對大局不會有影響。

德州 投票 預算

上一則

東吳華府校友會 10/29秋季健行聚餐

下一則

休士頓中華公所共同主席賴李迎霞 現身中國人活動中心投票

延伸閱讀

華裔李中原參選 李雄助選拉票

華裔李中原參選 李雄助選拉票
場邊人語／教頭回爐 德州有路

場邊人語／教頭回爐 德州有路
選務之亂？別鬧了 南韓可以 台灣就是不行

選務之亂？別鬧了 南韓可以 台灣就是不行
德州9月增4萬職缺 全美第二

德州9月增4萬職缺 全美第二
歐洲陷能源危機 德州天然氣價格卻跌至接近零

歐洲陷能源危機 德州天然氣價格卻跌至接近零
疫期 德州學生數學成績驟降

疫期 德州學生數學成績驟降

熱門新聞

隨意累石為碑，恐影響生態極大。(Ryan Klaus/ Unsplash)

不要在野外「累石為碑」了 這行為會威脅到野生動物生存

2022-10-19 20:09
華府高檔餐廳的可負擔性和便利程度在全國排名第一。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳美食城市 華府第13 高檔餐廳可負擔性奪冠

2022-10-21 12:35
德州一位業者徵人，但高掛「笨蛋勿擾」布條，引來兩極評論。(KHOU電視台)

「笨蛋勿擾」這句招工用詞 讓德州業主成功達到目的

2022-10-20 20:29
芝城北郊的薇妮卡村名列伊州最富有的城鎮。(薇妮卡村官網)

芝市郊10大富人區 薇妮卡拔頭籌

2022-10-21 02:00
普林斯頓大學女大生蜜絲拉赫·伊萬那堤失蹤一周後，遺體在20日下午1時許於學校網球場後方的鄰近區域尋獲。（CNN有線電視新聞網截圖）

普林斯頓失蹤女大生 遺體尋獲 死因待解剖

2022-10-25 13:24
物價高升迫使餐館提高價格，新州一居民出外吃早餐，點了一份法國吐司竟要22元感到震驚。(Getty Images)

牛肉漲1倍、雞肉漲3倍…新州物價飆漲 居民減少外食

2022-10-20 13:11

超人氣

更多 >
為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑

為1100萬弒母 華男判刑最高恐無期徒刑
持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生

持槍男劫紐約公車 20餘乘客驚魂7分鐘 司機跳窗逃生
華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層

華郵：馬斯克完成收購推特 立刻開除執行長等4位最高層
嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題

嫌油價太高？沙國告訴西方：請自己擴大投資解決問題
封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議

封城2個月 有人餓死有人跳樓 西藏大量人民湧上街抗議