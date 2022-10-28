再三查核 避免誤信選舉謠言

德州州務卿John Scott在SOS 101頻道解說德州選制。（取自SOS 101 YouTube頻道）

選舉謠言（disinformation）與一般誤傳（misinformation）不同，disinformation是人為刻意製造出來的錯誤訊息。在大選將屆的時刻，不論哪個陣營都有可能散布謠言，KPRC電視台提醒，對付謠言的唯一辦法就是多方查證。

不過查證並不容易，例如哈里斯縣的選務官Clifford Tatum就直接了當地說，本縣沒有預算 對抗謠言。但是德州 選民還是有其他管道可以查證，例如多看幾個媒體報導。聯邦眾議院已經針對今年大選提出解決方案，由民主黨主導的國會當然說法會與共和黨不同；德州州務卿也有針對大選的謠言澄清專業，依Secretary of State命名為SOS 101系列影片，第一集就是介紹德州的投票 系統（https://www.youtube.com/watch?v=h_KqIVmykWw）。

政治學者則認為，選舉謠言很多都是基於既定成見，因為選民這樣相信，所以就會相信這樣的謠言，而刻意忽視不同意見。例如對德州選務系統的質疑就是一個例子，事實上選務系統沒有問題，雖然有些零星、小型的舞弊案件，但是對大局不會有影響。