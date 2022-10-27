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丘陵之鄉伯恩市 500戶退休宅預售

編譯組／綜合報導

聖安東尼奧西北邊約30哩的伯恩市(Boerne)，整體規劃的500戶退休社區開始預售房屋，只有年滿55歲的人才能入住，價格從40多萬元起跳，想找養老屋的讀者不妨去參觀樣品屋，順便欣賞一下這個寧靜幽美的山區小城。

　這個大規模養老社區有1700英畝之大，取名為Regency at Esperanza，建築商是名氣響亮的托爾兄弟公司(Toll Brothers)，目前銷售辦公室已經開放，三種規格的樣品屋公開展示，分別取名為弗拉門戈(Flamenco)、薩達納(Sardana)和贊布拉(Zambra)，價格最低廉的起價是45萬元上下。這個社區將會有許多公共設施供居民享用，包括室外的溫水游泳池、球場、休閒室等，俱樂部屋(clubhouse)將會在明年破土施工。

　托爾兄弟公司聖安東尼奧地區總裁艾芙農(Eyal Avnon)指出，這一批退休屋是依照最新的設計理念規劃的，而且公司在這個銷售點開闢設計工作坊(Design Studio)，可以按照顧客的喜好與需求修改原有的規格，讓住戶有量身訂做的施展空間，把個人選項(personalization options)融入原有的設計之中，銷售處的地址是105 Sentido, Boerne, TX 78006。

　伯恩市離聖安東尼奧有一段距離，對上班族可能不夠方便，但極適合退休人士養老，它位於德州的丘陵之鄉(Hill Country)，是寧靜幽美的居住環境，人口約有1萬9000，它是肯鐸縣(Kendall County)的縣治所在地。有意前往參觀樣品屋的讀者，可以順道遊覽「丘陵之鄉一哩步道」(Hill Country Mile Walk)、希伯洛自然景觀中心(Cibolo Nature Center)、伯恩市湖公園(Boerne City Lake Park)和階梯瀑布洞穴(Cascade Caverns)。

　另外，香名遠播的洛琳烘培坊(Bakery Lorraine)11月1日在伯恩市新開了 一家分店，這家法國風味糕餅店也提供早餐、晚餐、許多種類的飲料和啤酒、葡萄酒，是極佳的用餐地點。

退休 步道 德州

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