華裔李中原參選 李雄助選拉票
隨著美國中期選舉提前投票的展開，華人社區在西南管理區主席李雄、國際管理區區長李蔚華、中華文化中心執行長華啟梅、前休士頓市議員關振鵬、曾參選德州最高法院法官的鄭佩玲。環境科技業界新秀Michael Zhang、休士頓地區華裔電影工作者梁晨等人，10月24日提前投票當日，在中國餐廳為代表民主黨角逐德州州議會26區議員席位的Daniel Lee 李中原助選拉票，吸引許多支持到場加油打氣。
李雄表示他多年來一直推動華裔及亞裔要多關心選舉、參與選舉，在美國政治及社會上為自己發聲，才能夠保障自己的權益及生活事業發展的品質與前景。有華裔及亞裔參選，更需要大家加強認識、瞭解，知道參選人可以為社區做什麼、以及表達對他們的期許。
李蔚華則說，Daniel Lee 本業是律師，是非常優秀的專業人士，他期待Daniel Lee 能夠代表華裔和亞裔，為保護社區及社區長遠發展發聲及努力。關振鵬更以自己律師專業參加選舉並擔任政府公職的經驗幽默表示，他佩服Daniel Lee 決心投入選舉、希望從代議士位置服務更多社會大眾，因為公職人員薪水有限，當年他還和妻子開玩笑：恐怕她需要再回職場工作了。
曾經參選德州最高法院法官的鄭佩玲，更以自身同樣法學專業並參選的心得經驗，讚揚Daniel Lee 的熱忱及努力，並呼籲華裔民眾的支持。華啟梅則表示，她十分支持像Daniel Lee 這樣的華裔新生代專業人士投入參選；雖然她自己的住家本來在Daniel 選區內、但已經因為重劃被劃在26區之外，她還是要為Daniel 加油並呼籲社區及選區內人士對Daniel 的支持。
Daniel Lee 在這一段時間，已經因為專業知識及經驗，熱忱積極的態度、流利清晰的表達與口才，得到極大矚目及歡迎。他在聚會中發言時表示，將尋求更好的健康保險政策，特別在照顧老年人口方面，希望改善目前高齡人口習慣節省醫療花費，卻每每使得健康惡化至無法有效治療的情況。他也提到在醫界及政策面都造成爭議的大麻藥用問題，他認為大麻已經被證實在緩和各種疼痛上有卓越成效，他希望未來能推動德州擴大大麻藥用法規上使用範圍。其他對於能源、教育、治安等方面政策，Daniel Lee 也有他長期從法律專業出發的心得及相關政見，他歡迎大家到他的網站查看資料，也可以連絡互動。
李雄和Daniel 都認為如有更多華裔法界專業參選、加入代議士行列，就一定可以為華裔社區持續發聲，爭取更多重要法定權益，保障大家的教育、工作、生意及生活的平等安全、繁榮發展。Daniel Lee 的父親Stephen Lee近日也由居住的達拉斯來到休士頓，他掩不住對兒子參選的喜悅及驕傲，他説會一直在休士頓住到選舉後；在這一段時期，他會為兒子拉票，向社區介紹Daniel Lee 為社區服務的計劃。
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