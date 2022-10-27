華裔李中原參選 李雄助選拉票

西南管理區主席李雄（圖右）支持李中原（圖中）參選，圖左為Stephen Lee。 （記者封昌明／攝影）

隨著美國中期選舉提前投票的展開，華人社區在西南管理區主席李雄、國際管理區區長李蔚華、中華文化中心執行長華啟梅、前休士頓 市議員關振鵬、曾參選德州 最高法院法官的鄭佩玲。環境科技業界新秀Michael Zhang、休士頓地區華裔 電影工作者梁晨等人，10月24日提前投票當日，在中國餐廳為代表民主黨角逐德州州議會26區議員席位的Daniel Lee 李中原助選拉票，吸引許多支持到場加油打氣。

李雄表示他多年來一直推動華裔及亞裔要多關心選舉、參與選舉，在美國政治及社會上為自己發聲，才能夠保障自己的權益及生活事業發展的品質與前景。有華裔及亞裔參選，更需要大家加強認識、瞭解，知道參選人可以為社區做什麼、以及表達對他們的期許。

李蔚華則說，Daniel Lee 本業是律師，是非常優秀的專業人士，他期待Daniel Lee 能夠代表華裔和亞裔，為保護社區及社區長遠發展發聲及努力。關振鵬更以自己律師專業參加選舉並擔任政府公職的經驗幽默表示，他佩服Daniel Lee 決心投入選舉、希望從代議士位置服務更多社會大眾，因為公職人員薪水有限，當年他還和妻子開玩笑：恐怕她需要再回職場工作了。

曾經參選德州最高法院法官的鄭佩玲，更以自身同樣法學專業並參選的心得經驗，讚揚Daniel Lee 的熱忱及努力，並呼籲華裔民眾的支持。華啟梅則表示，她十分支持像Daniel Lee 這樣的華裔新生代專業人士投入參選；雖然她自己的住家本來在Daniel 選區內、但已經因為重劃被劃在26區之外，她還是要為Daniel 加油並呼籲社區及選區內人士對Daniel 的支持。

Daniel Lee 在這一段時間，已經因為專業知識及經驗，熱忱積極的態度、流利清晰的表達與口才，得到極大矚目及歡迎。他在聚會中發言時表示，將尋求更好的健康保險政策，特別在照顧老年人口方面，希望改善目前高齡人口習慣節省醫療花費，卻每每使得健康惡化至無法有效治療的情況。他也提到在醫界及政策面都造成爭議的大麻藥用問題，他認為大麻已經被證實在緩和各種疼痛上有卓越成效，他希望未來能推動德州擴大大麻藥用法規上使用範圍。其他對於能源、教育、治安等方面政策，Daniel Lee 也有他長期從法律專業出發的心得及相關政見，他歡迎大家到他的網站查看資料，也可以連絡互動。