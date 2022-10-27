哈里斯縣地區總檢察長 宣導防家暴

哈里斯縣地區總檢察長Kim Ogg（左一）表示，希望透過宣導引起人們注意防範家庭暴力。 （記者封昌明／攝影）

哈里斯縣地區總檢察長Kim Ogg10月26日在休士頓 舉行「全國家庭暴力宣傳月」活動，她邀請了多位曾經遭受家庭暴力的婦女朋友挺身而出現身說法，鼓勵民眾在聽到或自己遭受家庭暴力，地方檢察官 辦公室有相關的援助計畫及配合社福機構提供協助。

兩位受邀上台發言的被害人泣訴被害的過程獲得在場民眾熱烈鼓掌聲援，她們同聲譴責施暴的不良分子，同時感謝各個社福機構提供的協助，讓她們得以走出陰影。

每年10月，地方檢察官辦公室都會舉辦「全國家庭暴力宣傳月」，讓人們關注那些遭受家庭成員或親密伴侶身體暴力、情感虐待、經濟虐待或性虐待的人的救生資源。 因此，地區檢察官 Kim Ogg 策劃了這次活動，以分享對這個問題的一些見解以及兩名受害者證人的真實故事，並反思繼續努力結束家庭暴力的運動。

Kim Ogg表示，她們策劃這次活動，以分享對這個問題的一些見解以及兩名受害者證人的真實故事，並反思繼續努力結束家庭暴力的運動。

主辦單位表示，家庭暴力發生在我們國家的每一分鐘，幾乎每15秒發生一次。大多數美國人沒有意識到家庭暴力有多真實，以及有多少生命受到家庭暴力的影響。這些案件大多數都被隱敝。這就是為什麼引入家庭暴力意識月的原因，不僅要教育 和提高這種意識，還要帶來家庭暴力受害者所需的支援和力量。

家庭暴力意識月於1981年由全國反家庭暴力聯盟首次推出。它的創建不僅是為了提高他人的認識，也是為了連接和團結因家庭暴力而遭受毆打的數百萬受影響受害者。希望藉此打破目前在我們周邊層出不窮的暴力行為。

在美國每年大約有1000萬人成為家庭暴力的受害者，相當於每分鐘只有大約20人。這些是一些非常大和驚人的數位。它不僅影響到所有不同種族、地位、宗教和文化的婦女，而且影響著男人和兒童。沒有人能倖免。家庭暴力以多種不同形式表現出來，無論是拳打、拍打、窒息，還是威脅、操縱、大喊大叫等等。無論情況如何，家庭暴力從來都不是好事。