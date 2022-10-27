馬斯克購豪宅 看上奧斯汀？當地有人津津樂道 有人厭惡

馬斯克推文發布影片，顯示他走進推特在舊金山總部的辦公室，而他雙手拿著一個水槽。（取材自推特）

知情人士向媒體匿名透露，億萬富豪馬斯克 (Elon Musk)正秘密地在奧斯汀地區看房，不過他的經紀人所開出的超大豪宅條件，可能沒有現成屋可以合乎他的要求。

今年稍早馬斯克把電動車業頭龍特斯拉(Tesla)的總部從加州矽谷遷到奧斯汀，他的太空探索科技公司SpaceX總部是在德州 最南角的波卡奇卡(Boca Chica)，他的隧道開鑿公司the Boring Company總部在奧斯汀北郊的福祿格維爾(Pflugerville)。既然他的各個企業的總部都在德州，他想在德州定居應該是理所當然的。

馬斯克喜歡搞媒體炒作，幾個月前他大聲嚷嚷說賣掉了許多家當，搬到波卡奇卡租了一棟每月租金5萬元的房子，目前他的選民登記地址是波卡奇卡，但一般相信他最終會在奧斯汀地區買房定居。這次尋訪超大豪宅(mega Mansion)的事，只是從知情者那裡匿名漏出的，這和他一向喜歡以奢華為傲的習慣有相當大的差別。

馬斯克目前在奧斯汀的居所是億萬富豪肯豪瑞(Ken Howery)的豪宅，肯豪瑞在川普 任內擔任美國駐瑞典大使，川普黯然下台後肯豪瑞也退位，但他跟女明星海倫杭特(Helen Hunt)在世界各處追逐龍捲風(tornado hunting)，他在奧斯汀的豪宅空著也是空著，就任由馬斯克在那裏免費住下去。

知情人士指出，馬斯克最近看了幾棟奧斯汀地區的豪宅，包括珠寶設計名師肯卓史考特(Kendra Scott)自己設計的豪宅，馬斯克並且表示對那棟房子很有興趣，但後來卻沒了下文。肯卓史考特是白手起家的，而且被認為是全美國自己奮鬥成功的最富有女人。

馬斯克要買的房子，必須坐落在極大的土地上，目前奧斯汀上市的房屋中，沒有一棟合乎這個條件。馬斯克買房的事被許多奧斯汀人津津樂道，馬斯克應該是全世界最富有的人，而這個人要和他們做鄰居，怎麼能不讓他們矚目呢？但也有奧斯汀人對馬斯克非常厭惡，他們希望他別搬到這裡來定居。